'신사: 악귀의 속삭임' 공성하 "日에서 첫 촬영, 김재중에게 도움 많이 받아"

8일 용산 CGV에서 영화 '신사:악귀의 속삭임' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회 참석한 배우 공성하. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.08/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 공성하가 영화 '신사: 악귀의 속삭임'에서 김재중과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

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공성하는 8일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '신사: 악귀의 속삭임' 언론·배급 시사회에서 "일본에서의 촬영이 처음이었다 보니, 언어적으로도 그렇고 김재중 선배한테 큰 도움을 받았다"라고 했다.

17일 개봉하는 '신사: 악귀의 속삭임'은 일본 고베 폐신사에 답사를 갔던 대학생 3명이 사라지고 박수무당 명진이 사건을 파헤치며 기이한 악귀와 맞서는 샤머니즘 오컬트 호러로, 구마키리 가즈요시 감독이 메가폰을 잡았다.

명진의 대학교 후배 유미를 연기한 공성하는 "감독님이 첫 미팅 자리에서 DVD를 주셨는데, 일본어판이어서 나중에 다시 찾아봤다"며 "저에게 이 영화를 한번 봤으면 좋겠다고 하셔서, 유미 캐릭터를 연구하는데 참고를 많이 했다"고 밝혔다. 그러면서 "감독님은 미장센에 특출 난 분이시다. 실제로 그림을 잘 그리시고, 콘티도 직접 그려서 배우들에게 보여주셨다"고 감탄을 표했다.

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또 김재중과 첫 연기 호흡을 맞춘 소감을 묻자, 공성하는 "선배와 고베에서 촬영하기 전에 도쿄에서 처음 만났다. 그때 느꼈던 게 상대를 굉장히 편하게 해 주시는 분 같았다"며 "도쿄에선 날씨가 상쾌했는데, 고베에서는 거친 환경 속에서 촬영을 했다. 촬영장에서 동고동락하고, 화장실을 가려고 해도 차를 타고 지상으로 올라가야 해서 다 같이 친해졌다. 선배는 그동안 일본 활동을 많이 하시지 않았나. 저는 일본에서의 촬영이 처음이었다 보니, 언어적으로도 그렇고 많은 도움을 받았다"고 답했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com