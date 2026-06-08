"죽을 고비 넘긴 임라라 잊었냐" 손민수, 육아 중 축구하다 십자인대 파열…팬들 분노

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[스포츠조선 이우주 기자] 유튜버 손민수의 십자인대 파열 소식에 팬들이 분노했다.

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7일 유튜브 채널 '엔조이커플'에서는 '앞으로 혼자 육아 예정입니다..'라는 제목의 영상이 게재됐다.

스트레스 해소를 위해 축구를 하러 갔다는 손민수는 무릎 부상과 함께 돌아왔다. 임라라에게 부상 소식을 숨기려 했지만 들통나버린 손민수. 임라라는 손민수를 병원까지 데려다 주며 "옛날이면 다 도와주고 화도 내고 울고 싸우고 했는데 이제 화도 안 난다"며 "지금 육아해서 잠잘 시간도 없는데 남편 병원 라이딩이나 하게 시킨다"고 토로했다.

손민수는 "주말 육아를 하는데 이상하게 제가 부정적인 생각도 많이 들고 답답했다. 이상하게 짜증이 치밀어 오르더라. 전날 표정이 안 좋았다. 그날 저녁에 부정적인 감정을 표출하지 않으면 옆에 있는 라라한테 이걸 표출할 거 같아서 해소를 해야겠다는 생각에 축구를 하러 간 것"이라 설명했다.

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이에 임라라는 "육아하는데 서로 힘들지 않냐. 쌍둥이 육아하시는 분들 아시겠지만 2주째 새벽 4시에 기상하고 서로 예민해져서 안 건드리려고 노력하고 있었다"며 "축구를 가야겠다더라. 아내는 표정이 며칠 못 자서 표정이 안 좋은데 차라리 좀 자고 나한테 예민함을 안 줬으면 좋겠는데 민수의 방식은 자는 거보다 축구로 풀고 오는 게 방식이니까 그걸 존중해주고 싶었다"고 밝혔다.

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임라라는 "그래서 어제 '너는 이제 쌍둥이 아빠다. 나는 너를 이제 예전의 민수로 존중할 수 없고 아빠로서 너무 실망스럽다. 어떻게 조심도 안하고 준비운동도 안 하고 풋살을 하다가 다치냐. 만약 십자인대? 각오하라'고 했다"고 밝혔다.

정밀 검사 결과 손민수는 전방 십자인대가 파열됐다. 완전 파열에 가까워 바로 수술을 해야 하는 상황이었다. 둘이 해도 힘든 쌍둥이 육아를 임라라 혼자 떠맡게 된 상황. 영상이 공개된 후 팬들은 손민수의 철없는 행동에 분노했다.

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팬들은 "처음부터 결혼이나 아이를 원한 게 민수님 아니었냐. 부정적인 감정이 올라온 것부터 라라님께 미안하셔야 한다", "쌍둥이 아빠인데 몸 관리를 이렇게 하시면 어떡하냐", "라라 씨도 하고 싶은 거 안 참겠냐. 아빠로서 그러면 안 된다", "죽다 살아난 사람 옆에 두고 부정적인 감정이라니", "엄마는 참는데 아빠는 왜 못 참냐", "경거망동에도 정도가 있지", "이제 혼자 살고 싶은 거예요?", "라라님이 죽을 고비 넘겨갔던 순간들을 벌써 잊으신 거냐" 등의 댓글을 달며 강하게 손민수를 꾸짖었다.

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이에 손민수는 "여러분 걱정 담긴 댓글들 뼈에 새기고 정신 차리겠다. 할 수 있는 모든 걸 해도 부족하겠지만 앞으로 말이 아닌 행동으로 가정에 충실하겠다"고 반성했다.

wjlee@sportschosun.com