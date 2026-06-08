카카오게임즈의 한국적 소재 MMORPG '도깨비의세계', 인게임 이미지 첫 공개

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카카오게임즈가 신작 MMORPG '도깨비의세계'의 모습을 처음으로 공개하며 하반기 시장 공략에 나섰다.

한국적인 세계관과 자유도 높은 성장 구조를 앞세워 기존 MMORPG와 차별화에 도전한다는 전략이다. 카카오게임즈는 8일 슈퍼캣이 개발중인 모바일 MMORPG '도깨비의세계'의 인게임 이미지를 최초 공개했다.

공개된 이미지에서는 한국 전통 정서가 녹아든 다양한 지역을 확인할 수 있다. 기와 건축물과 초가집, 장승 등이 배치된 '타바로'를 비롯해 대나무 숲과 무덤이 어우러진 '귀수사', 잿빛으로 물든 한옥 마을 폐허 '귀택' 등이 모습을 드러냈다. 특히 2D 도트 그래픽 캐릭터와 3D 배경을 결합해 전통적인 분위기와 입체적인 공간감을 동시에 구현한 점이 눈길을 끈다.

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게임 이름처럼 '도깨비의세계'는 조선 판타지 세계관을 기반으로 한 모바일 MMORPG다. 일반적인 직업 체계를 벗어나 이용자가 원하는 방식으로 캐릭터를 성장시키고 전투 스타일을 만들어 갈 수 있는 것이 특징이라고 카카오게임즈는 전했다.

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이용자는 다양한 스킬을 자유롭게 조합해 자신만의 전투 방식을 구축할 수 있으며, 상황에 따라 스킬 덱을 변경하며 전략적인 플레이를 즐길 수 있다. 고정된 직업에 따라 성장 방향이 결정되는 기존 MMORPG 문법과 차별화를 시도한 셈이다.

여기에 문파를 중심으로 한 협력 플레이도 핵심 콘텐츠로 내세우고 있다. 이용자들은 문파원들과 함께 보스 공략과 각종 협력 콘텐츠를 즐길 수 있으며, 대규모 전투를 선호하는 이용자를 위한 PvP 콘텐츠도 별도로 마련된다. 협력과 경쟁이라는 MMORPG 본연의 재미를 모두 담아낸다는 계획이다.

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앞서 진행된 FGT(포커스 그룹 테스트)에서도 게임의 차별화 요소에 대한 긍정적인 평가가 이어졌다. 참가자들은 2D 도트 그래픽과 한국풍 세계관의 조화, 독창적인 비주얼 정체성에 높은 점수를 줬다. 또 직업 제한 없이 스킬을 조합하는 성장 구조와 문파 기반 협력 콘텐츠 역시 기존 MMORPG와 차별화된 요소로 평가받았다고 회사측은 전했다.

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카카오게임즈 차명수 사업실장은 "'도깨비의세계'는 일반적인 직업 구조와 경쟁 중심 MMORPG 문법에서 벗어나 이용자의 선택과 협력에 초점을 맞춘 작품"이라며 "한국적인 정서가 담긴 세계관과 높은 자유도를 기반으로 국내 서비스를 준비하고 있으며 향후 글로벌 시장 진출도 추진할 계획"이라고 말했다.

'도깨비의세계'는 올 3분기 출시를 목표로 개발중으로, 오는 7월 사전등록을 시작하며, 8월 온라인 쇼케이스를 통해 주요 콘텐츠와 서비스 계획을 공개할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com