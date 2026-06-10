허경환 "'궁금하면 500원' 유행어 개콘PD도 외면했는데, 첫 무대서 빵터져"

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 허경환이 유행어인 '궁금하면 500원' 탄생 비화를 공개하며, PD도 외면한 개그였음을 밝혔다.

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10일 유튜브 채널 '양락1번지'에는 허경환이 게스트로 출연해 선배 최양락, 권재관과 KBS '개그콘서트' 시절을 추억하며 다양한 비하인드를 전했다.

이날 권재관은 허경환의 개그에 대해 "똑같은 말을 계속 반복하는 걸 보고 '사람이 어떻게 같은 말을 두세 번씩 하나. 근데 녹화를 한다고 해서 이제 개그콘서트도 망했구나 생각했다"고 회상했다. 이에 허경환은 "'궁금하면 500원 내' 같은 유행어를 계속 반복하는 스타일이 개그관과는 달라 처음엔 이해를 못 하는 사람도 많았다"고 덧붙였다.

특히 그는 코너 '거지의 품격'에 대해 "우여곡절 끝에 녹화를 하게 됐는데, 그때 서수민 PD도 '나도 PD지만 네가 하는건 솔직히 모르겠다'고 했다"고 밝혔고, 권재관도 "그렇게 말하는 사람이 10명 이상이었다"고 덧붙였다.

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이어 허경환은 "PD도 도대체 어디서 웃어야 될지 모르겠는데, 마음 한 구석에 그 모르겠는데 어떻게 반응을 하지 너무 궁금하다고 했다"며 녹화를 할 수 있게 된 이유를 설명했다.

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'거지의 품격' 첫 녹화 당시 "리허설 때는 반응이 크지 않았는데 막상 본 녹화에서 내가 '궁금하면 500원'을 외치자 객석이 빵 터졌다"며 "대기실에서 보던 개그맨들도 '이건 아니야'라고 했는데 두 번, 세 번 계속 터지더라"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

허경환은 "당시에는 유행어를 너무 남발한다는 이야기를 많이 들었다"면서도 "시간이 지나고 나니 후배들이 오히려 '선배님, 유행어 하나만 주세요'라고 부탁할 정도가 됐다"고 말했다. 이어 "김지민도 '느낌 아니까'라는 유행어를 만들었을 때 나한테 와서 '오빠, 이거 어때?'라고 물어봤다"며 유행어 제조기다운 면모를 드러냈다.

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olzllovely@sportschosun.com