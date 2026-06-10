조나단, 탈모 심각해 결국 삭발 "19살부터 머리 뜨거워, 체모로 모발이식할 생각" ('라스')

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[스포츠조선 이우주 기자] '라스' 조나단이 탈모를 고백했다.

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10일 방송된 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에서는 박준형, 조나단, 정일영, 다영이 출연했다.

오랜만에 '라스'에 출연한 조나단은 근황에 대해 "재작년에 첫 차를 샀는데 국내 브랜드 SUV를 샀다. 너무 원했던 차가 딱 그거였다"고 밝혔다.

조나단은 "'라스' 처음 나왔을 때 패스트푸드점에서 알바를 했는데 드라이브스루는 모든 차를 볼 수 있다. 차 내부도 볼 수 있다. 그렇게 많은 차를 보면서 제일 맘에 들었던 차가 그 차였다"며 "제가 스스로 봤을 때 외제차는 저랑 안 어울리는 느낌이다. 안을 봤는데 너무 괜찮아서 나중에 돈을 벌게 되면 저 차를 꼭 사고 싶었다. 열심히 하다 보니까 돈이 모여서 면허도 없었는데 차를 먼저 사고 면허를 땄다"고 밝혔다.

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조나단은 "주유를 하러 갔는데 어떤 분이 알아봐주셨다. 근데 저한테 '운전도 하냐'더라. 왜 그렇게 물어봤을까 생각해보니 저를 '인간극장' 나왔을 때 모습으로 기억하는 거 같다"고 밝혔다.

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다영은 솔로 데뷔 계기에 대해 "소속사에서 솔로가 하고 싶다고 하자마자 1초 만에 안 된다고 하셨다. 그 당시 여자 솔로 가수 대란이었다. '현실적으로 생각해서 예능을 하자' 하셔서 2년 동안은 예능 스케줄이 끝나면 집 가서 작곡 작사를 공부했다. 보컬, 춤, 영어 수업까지 하니까 잘 시간이 부족해지더라"라며 "3개월 만에 가족들 보러 제주도 가고 싶다 하고 다음날 LA행 비행기를 끊었다. 유명 작곡가들에게도 메시지를 많이 보냈다. 답장이 다 안 왔다. 확인도 안 하더라. 그러다 떠오르는 사람이 에릭남이었다"고 밝혔다. 그렇게 탄생한 곡이 다영의 이미지를 완전히 바꾼 'Body'였다.

조나단은 "탈모가 진행이 됐다"고 털어놓기도 했다. 조나단은 "요즘 젊은 사람들도 탈모 고민이 많다. 저는 탈모 진행이 유독 잘 보여서 밀었다. 19~20살 쯤에 자는데 머리가 엄청 뜨겁더라. 쿨링 샴푸 같은 걸로 감고 넘겼는데 어느 순간부터 조금씩 이마 라인이 올라가고 살짝 살짝 머리가 올라가더니 머리가 많이 없어졌더라. 너무 놀랐다"고 털어놨다.

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조나단은 "흑인 분들 중에 머리를 미는 분들이 많다. '나도 하늘이 다 줄 수 없구나' 싶더라. 사진을 많이 보는데 나쁘지 않길래 바로 가서 밀었다"며 "좋은 건 날씨가 시원해서 미세한 바람까지 세포가 느낀다. 날씨를 보통 휴대전화 보고 알지 않냐. 저는 머리에서 느껴져서 필요 없다"고 너스레를 떨었다.

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이에 김구라는 "가발 생각은 안 해봤냐"고 물었고 조나단은 "작년에 가발을 써본 적이 있다"고 밝혔다. 이어 가발 쓴 조나단의 모습이 공개됐다. 다양한 스타일을 도전해본 조나단은 "나중에 기회가 되면 심는 것도 (나쁘지 않을 거 같다.) 체모로 심는 걸로 알고 있는데 저는 몸에 털이 엄청 많다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com