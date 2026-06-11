독보적 '퀸' 신민아의 저력..'노이즈가 연 女스릴러 흥행史 '눈동자'로 잇는다

영화 '눈동자' 제작보고회가 26일 오전 서울 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 배우 신민아가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.26/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 신민아 주연 서스펜스 스릴러 영화 '눈동자'(염지호 감독, 드림캡쳐 제작)가 여성 스릴러 흥행을 이어간다.

Advertisement

지난해 여름 극장가를 사로잡은 '노이즈'는 층간소음으로 매일 시끄러운 아파트 단지에서 실종된 동생 주희(한수아)를 찾던 주영(이선빈)이 미스터리한 사건과 마주하게 되는 현실 공포 스릴러로 관객들의 뜨거운 호응을 얻었다. 누구나 한 번쯤 겪어 봤을 법한 층간소음이라는 현실적인 소재를 활용해 일상 속 불안을 자극하며 강렬한 긴장감을 선사했던 '노이즈'는 스릴러 장르의 흥행 가능성을 다시 한번 입증했다.

그리고 2026년 여름, 영화 '눈동자'가 스릴러 장르의 흥행 계보를 이어갈 작품으로 주목받고 있다. '눈동자'는 시력을 점차 잃어가는 주인공이라는 독특한 설정을 바탕으로 또 다른 차원의 서스펜스 스릴러를 선보일 예정이다.

점점 흐려지는 시야 속에서 쌍둥이 동생의 죽음에 숨겨진 진실을 추적해야 하는 서진(신민아)의 절박한 상황은 관객들 역시 자연스럽게 그의 시점에 몰입하게 만들며 압도적인 긴장감을 선사한다. '노이즈'가 현실 속 불안에서 비롯된 긴장감을 그려냈다면, '눈동자'는 점차 시력을 잃어가는 주인공의 제한된 시야에서 발생하는 서스펜스와 긴장감을 통해 차별화된 몰입감을 선사한다.

Advertisement

특히 두 작품은 여성 주인공이 사건의 중심에서 직접 진실을 추적하며 극을 이끈다는 공통점을 지닌다. '노이즈'의 이선빈이 실종된 동생을 찾기 위해 위험 속으로 뛰어들었다면, '눈동자'의 신민아는 쌍둥이 동생의 의문의 죽음 뒤에 숨겨진 진실을 파헤치기 위해 사투를 펼친다. 각각 현실 공포와 서스펜스 스릴러라는 장르적 차별점 속에서도 여성 주인공이 사건의 진실을 추적해 나가는 과정을 중심으로 높은 몰입감과 긴장감을 선사하며 관객들에게 색다른 영화적 체험을 선사할 것으로 기대를 모은다.

Advertisement

'눈동자'는 유전병으로 시력을 점차 잃어가고 있는 주인공이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 이야기를 그린 작품이다. 신민아, 김남희, 이승룡, 김영아 등이 출연했고 '옆집사람'의 염지호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 24일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com