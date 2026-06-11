송혜교, 홀터넥 드레스 한 장으로 올킬···쇄골부터 피부까지 '레전드'

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 송혜교가 독보적인 미모로 또 한 번 감탄을 자아냈다.

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11일 송혜교는 자신의 SNS를 통해 근황이 담긴 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 송혜교는 아이보리 컬러의 홀터넥 드레스를 입고 카메라를 응시하고 있다. 깊게 파인 네크라인 사이로 드러난 쇄골 라인과 우아한 어깨선이 시선을 사로잡았다. 자연스럽게 흘러내린 숄 디테일은 고급스러운 분위기를 더했다.

특히 클로즈업 사진에서는 잡티 하나 없는 피부와 또렷한 이목구비가 돋보였다. 마치 도자기를 연상시키는 맑고 투명한 피부가 감탄을 자아냈다.

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또 다른 사진에서는 고개를 살짝 든 채 포즈를 취하며 우아한 분위기를 완성했다. 군살 없는 목선과 가녀린 쇄골, 은은하게 드러난 볼륨감이 시선을 끌었다.

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사진을 접한 팬들은 "시간이 거꾸로 가는 것 같다", "피부가 정말 무결점", "송혜교는 송혜교", "여신 그 자체" 등의 반응을 보였다.

한편 송혜교는 최근 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 촬영을 마쳤다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com