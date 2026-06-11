'꼬꼬무'에 쏟아진 제보만 200건↑..전설의 '선약국' 화상연고 비밀 공개

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[스포츠조선 조윤선 기자] SBS '꼬꼬무'에서 예고만으로 온라인을 떠들썩하게 만든 '선약국' 화상연고의 미스터리가 최초로 공개된다.

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오늘(11일) 방송되는 '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(연출 안윤태, 이큰별, 문치영 '이하 '꼬꼬무')는 <서칭 포 선약국>편으로, 방송 예고 공개만으로 SNS와 온라인 커뮤니티를 들썩이게 만든 화제만발의 '선약국' 화상연고에 대한 미스터리를 파헤친다. 리스너로 에스파 윈터, 배우 신은정, 가수 신성이 출격해 흥미진진한 이야기에 몰입한다.

'선약국'은 서울 성동구 행당시장내에 있던 약국으로, 이 곳에서 조제한 화상연고의 효능이 입소문이 나면서 사람들이 줄지어 구매했다고 전해진다. 특히 '꼬꼬무'에서 '선약국' 화상연고에 대한 제보를 받기 시작하자 '꼬꼬무' 제작진에게 200건 이상의 제보전화가 쏟아졌고 녹화 당일에도 제보가 왔으며, 이는 지금까지 '꼬꼬무' 방송 사상 단일 아이템에 대한 가장 많은 제보들이었다. SNS와 온라인 커뮤니티에서는 "진짜 심각한 화상도 낫게 해주는 전설 같은 연고!", "그야말로 백발백중 보물 같은 연고!", "'선약국' 약으로 흉터 하나 없이 치료했어" 등 '선약국' 화상연고의 효과에 대해 간증(?)하는 글이 쇄도해 방송 전부터 뜨거운 화제를 불러 일으킨 바 있다.

'선약국' 화상연고에 대해 믿을 수 없는 많은 경험담이 쏟아진 가운데, '꼬꼬무'는 많은 사람들이 궁금해 하는 '선약국' 화상연고를 만든 약사의 정체와 근황, '선약국'이 사라진 이유, '화상연고'를 둘러싼 미스터리를 해결하기 위해 집요한 추적을 이어갔다는 후문이다.

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급기야 '꼬꼬무' 제작진은 25여년 전 불현듯 약국 문을 닫고 사라진 약사에 대한 특급 정보를 얻고 8,400km 거리의 해외로 향하고. 과연 그곳에서 베일에 싸여 있던 '선약국' 화상연고의 진실을 확인할 수 있을지, 전설처럼 전해지던 '신비한 화상연고'에 얽힌 놀라운 이야기가 오늘 방송되는 '꼬꼬무'에서 공개된다.

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한편, 리스너로 출격한 에스파 윈터는 '선약국' 화상연고에 얽힌 이야기를 듣고 "다정한 동화 같은 이야기"라며 놀라워 한다. 또한 가수 신성은 뜻밖의 제보자의 정체에 "어떻게 이런 일이?"라며 "정말 소름 돋는다"라고 전율을 일으켰다는 후문.

'꼬꼬무' 제작진은 "오늘 방송에서 '선약국' 화상연고에 대해 많은 분들이 궁금해하는 것들이 공개된다"라며 "그간 '선약국'을 둘러싼 여러 소문들이 완벽히 해소될 뿐만 아니라 예기치 못한 감동과 울림까지 선사할 예정"이라고 밝혀 '꼬꼬무' 본방송에 대한 기대감을 상승시킨다.

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뭉클한 감동을 선사할 '꼬꼬무'의 '선약국' 화상연고 추적기는 오늘 밤 '꼬꼬무' 본 방송에서 만날 수 있다.