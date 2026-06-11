'특수교사 고소' 주호민 "욕할 사람 욕해도 갈길 가겠다"...대안학교 설립 깜짝 공개

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[스포츠조선 조민정 기자] 웹툰 작가 주호민이 발달장애 아동을 위한 대안학교 설립 계획을 공개했다.

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주호민은 10일 자신의 유튜브 채널 '주펄'을 통해 발달장애인 교육 현실과 현재 진행 중인 대법원 재판에 대한 생각을 밝혔다.

이날 그는 "결과가 어떻게 나오든 저는 제 갈 길을 간다"며 발달장애 아동들을 위한 학교 설립 준비에 집중하고 있다고 전했다. 주호민은 현재 교육 시스템에서 소외된 이른바 '회색 지대' 아이들에 주목했다.

그는 "특수학교에 가기에는 기능이 좋은데 일반학교나 통합학급에서는 적응이 어려운 아이들이 많다"며 "생각보다 이런 아이들이 정말 많다"고 설명했다. 이어 "마을에서 자조 모임을 하다가 3년 전부터 이런 아이들이 공부할 수 있는 학교를 만들어보자는 이야기가 나왔다"며 "이웃들과 함께 작은 규모로 학교를 준비 중"이라고 밝혔다. 주호민은 "예전에는 '그럴 거면 네가 가르쳐라'는 말을 많이 들었는데 하다 보니 정말 그렇게 됐다"고 웃으며 말했다.

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현재 대법원 판단을 기다리고 있는 특수교사 사건에 대한 언급도 이어졌다.

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주호민은 "무죄가 나오든, 다른 결과가 나오든 욕할 사람은 계속 욕할 것"이라며 "하지만 저는 그때 회색 지대에 있는 아이들과 학교에서 공부하고 있을 것"이라고 말했다. 이어 "스쿨버스도 직접 운전할 생각"이라며 대안학교에 대한 진심을 드러냈다. 또 "대법원 결과와 상관없이 제가 해야 할 일은 계속할 것"이라며 "회색 지대에 있는 아이들을 위한 공간을 만드는 데 집중하겠다"고 강조했다.

한편 주호민은 지난 2022년 발달장애 자녀를 정서적으로 학대한 혐의로 특수교사를 고소했다. 해당 사건은 항소심에서 무죄가 선고됐으며 현재 대법원 판단을 앞두고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com