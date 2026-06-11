앳하트, 글로벌 리메이크 프로젝트 가동…'러브풀→3! 4!' 히트곡 재해석

사진제공=타이탄콘텐츠

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 앳하트(AtHeart)가 1996년 국내외 히트곡을 재해석하는 글로벌 리메이크 프로젝트를 선보인다.

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그룹 앳하트(AtHeart)가 글로벌 리메이크 프로젝트 '타임 트래블 프로젝트'를 시작한다.

앳하트는 11일 0시 공식 SNS를 통해 '타임 트래블 프로젝트' 포스터를 공개하고, 두 곡의 리메이크 음원 발매 계획을 알렸다.

공개된 포스터에는 핑크색 하트 모양 카세트테이프가 담겼다. 테이프 라벨에는 '세이 잇'과 '3! 4!'가 손글씨로 적혀 있고, 양옆에는 '1996'과 '2026'이라는 숫자가 배치돼 프로젝트의 콘셉트를 표현했다. 별 스티커 등 레트로 감성을 더한 디자인도 눈길을 끈다.

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'타임 트래블 프로젝트'는 1996년 발표돼 큰 사랑을 받은 국내외 히트곡을 앳하트만의 색깔로 재해석하는 글로벌 리메이크 프로젝트다. 30년의 시간 차를 넘어 과거와 현재를 연결하는 음악적 경험을 선사하겠다는 취지다.

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앳하트는 프로젝트를 위해 1996년 발매된 미국과 한국의 대표곡을 각각 선정했다. 먼저 오는 25일 더 카디건스 히트곡 '러브풀'을 재해석한 '세이 잇'을 발매한다. 원곡은 당시 미국을 비롯한 전 세계에서 큰 인기를 얻은 곡이다.

이어 8월 초에는 룰라의 대표곡 '3! 4!' 리메이크 버전을 공개한다. 원곡의 친숙한 매력을 유지하면서도 앳하트 특유의 에너지와 색깔을 더해 새로운 여름 시즌송으로 선보일 예정이다.

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그동안 '반전'을 키워드로 음악과 퍼포먼스를 선보여 온 앳하트는 이번 프로젝트를 통해 세대를 아우르는 음악적 공감대를 확대한다는 계획이다. 추억을 가진 리스너에게는 새로운 해석의 즐거움을, 원곡을 처음 접하는 세대에게는 신선한 매력을 전달할 것으로 기대된다.

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앳하트의 첫 번째 리메이크곡 '세이 잇'은 오는 25일 오후 1시 각종 글로벌 음원 플랫폼을 통해 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com