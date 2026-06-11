연정훈, ♥한가인과 아예 다른 살벌한 훈육법..."촬영 접고 집에 가자" 싸늘

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 연정훈의 단호한 훈육법이 공개됐다.

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11일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에서는 '한가인과 아예 다른 '연정훈 자식 훈육법' 최초 공개 (엄청 살벌함, 진짜 목소리)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

한가인은 "날씨가 좋아지니까 애들이 어디 놀러 가고 싶어하는데 아이들이 쿠키런을 엄청 좋아한다. 아쿠아리움에서 뭔가 콜라보를 한다더라. 애들 내보내고 저는 자유부인의 시간을 가지려는 속셈으로 이런 촬영을 기획했다"며 "저희가 나가면 항상 남편이 집에 돌아와서 밥을 먹는다. 저는 그걸 원하지 않는다 그래서 어떻게 할까 하다가 도시락을 싸주기로 했다"고 밝혔다.

아이들과 남편 연정훈을 위해 유부초밥으로 도시락을 싸준 한가인. 연정훈은 아이들을 데리고 나들이를 나섰다. 제작진은 "아이들과 자주 다니시냐"고 물었고 연정훈은 "우린 맨날 다닌다. 박물관도 가고 동물원도 가고 영화 보러도 간다"고 당당하게 이야기했다.

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화기애애하게 가던 중 제이, 제우 남매의 싸움이 발발했다. 몸싸움으로까지 번지자 연정훈은 "너희 혼날까? 그만할까? 그만하자. 그러면 안 되겠지?"라고 싸늘하게 말했다.

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그럼에도 남매의 싸움은 계속됐고, 연정훈은 결국 "집에 가자. 안 되겠다. 너희들은 오늘 롯데월드에서 놀 수 있는 행동이 아닌 거 같다. 한번만 더 싸우면 그만하고 촬영 그만 접고 집으로 가는 걸로 하자"고 살벌한 경고를 날렸다.

아쿠아리움에서도 연정훈의 훈육이 이어졌다. 두 아이가 싸우며 칭얼거리자 연정훈은 남매를 구석으로 세운 뒤 "너희 지금 뭐 하는 거야? 왜 그래 자꾸? 그만해 적당히 해. 나쁜 거 하지마"라고 혼냈다.

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아빠에게 혼나도 그새 기분이 풀어지고 화해를 한 남매. 연정훈은 두 아이를 한강으로 데려가 사이 좋게 한가인표 도시락을 먹었다.

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wjlee@sportschosun.com