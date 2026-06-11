신지 "♥문원 때문에 홍역 크게 치렀다"..장윤정 앞에서 털어놓은 속내

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[스포츠조선 정유나 기자] 코요태 신지가 남편 문원을 향한 애정을 드러내던 중 과거 논란으로 힘들었던 당시를 떠올렸다.

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11일 장윤정의 유튜브 채널에는 '내가 운전하려고 산 첫 차 l 사이버 트럭 드립니다 ㅣ신지♥문원 부부 태우고 두물머리 간 날'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 장윤정은 새 차를 타고 드라이브에 나서던 중 신지와 문원 부부를 만나 함께 시간을 보냈다. 장윤정은 "드라이브를 가기 전에 신지 부부를 만나 식사를 했는데, 갑자기 같이 가게 됐다"며 두 사람과 두물머리로 향하게 된 사연을 전했다.

장윤정은 문원에 대해 "대단한 매력쟁이다. 순박하고 순수하고 성실하다. 또 엄청 웃기다"며 칭찬을 아끼지 않았다.

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신지 역시 "자기가 말한 건 지키려고 하고, 생각보다 부지런하다"고 남편 자랑에 나섰다. 장윤정은 "지금이 제일 행복할 때다. 이 순간을 느끼고 누려야 한다"고 조언했다.

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이날 신지는 "윤정 언니 오랜만에 만나서 너무 좋다"고 말했고, 장윤정은 "신지가 나 만나면 애기가 확 된다. 엄청 애교부린다"고 전했다.

그러면서 장윤정은 "사람들이 신지 이런 모습 보면 다 놀란다. 근데 왜 방송에는 그런 모습을 안 보여주냐"고 물었다. 이에 신지는 "방송할때는 문원이 말 실수 할까봐 긴장해 있다. 그걸로 홍역을 크게 치러가지고"라고 솔직하게 털어놨다.

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jyn2011@sportschosun.com