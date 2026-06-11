남규리, 이범수 뺨 때렸다는 기사에 억울 "내가 빙의됐다고…마케팅에 해명도 못했다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 씨야 남규리가 과거 이범수의 뺨을 때렸다는 기사에 대해 억울함을 토로했다.

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11일 유튜브 채널 '입만열면'에서는 '남자 세 명을 동시에?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

남규리는 이용진을 만나 거짓말 테스트를 진행했다. 이용진은 "최근 기사에 냉동 인간이라고 하더라. 본인이 그렇게 생각하시냐"고 물었고 남규리는 "안 했다"고 밝혔다.

하지만 동안인 건 인정한 남규리. 남규리는 "냉동인간이랑 동안인 건 조금 다른 맥락이다"라며 웃었다.

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데뷔 전 연기 제안도 많이 받았다는 남규리는 "오디션 볼 때 뭐라도 하나 더 잘 하려고 '(연기도) 잘하니까 뽑아주세요' 이런 특기로 했는데 연기 제안을 진짜 많이 받았다. 저는 노래를 잘하고 싶어서 하나 더 잘하는 게 좋지 않을까? 싶어서 말한 거였다"며 "그때 이런 생각을 했다. '나 같은 사람이 어떻게 배우를 해? 이렇게 예쁜 사람이 하는 건데.' 그래서 배우는 생각도 못했다"라고 겸손하게 말했다.

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밝히고 싶은 진실이 있다는 남규리는 "제가 어릴 때 활동할 때는 제 의지로 기사가 나간 적이 별로 없었다. 마케팅용으로 나갔다"며 "거기서 정말 제가 당황했던 적이 있는데 영화 촬영을 하고 있었다. '고사'라는 공포영화였다. 촬영을 끝내고 밥차를 기다릴 겸 차에 탔는데 부재중 전화가 엄청 와있더라. 엄마한테 먼저 전화를 드렸는데 '너 괜찮냐'면서 막 우시더라"라고 밝혔다.

남규리는 "네가 빙의가 돼서 이범수 선생님 뺨을 두 번인가 때리고 쓰러졌다는 기사를 봤다더라"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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알고보니 그건 마케팅이었다고. 이용진은 "그때 왜 직접적으로 얘기 안 했냐"고 물었고 남규리는 "저도 여쭤봤다. 어떻게 얘기 해야 되냐 했더니 기억이 안 난다고 하라더라. 마케팅이라 말도 못하고. 너무 어린 나이여서 적잖이 상처를 받았다"고 털어놨다.

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wjlee@sportschosun.com