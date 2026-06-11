자궁 파열 위험..김동현, 넷째 출산 초긴장 "애도 중요하지만 아내♥가 최우선"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 전 이종격투기선수 김동현이 아내 넷째 출산을 앞두고 다시금 불안한 심경을 털어놨다.

Advertisement

11일 '동현이넷' 채널에는 김동현 가족의 일상이 공개됐다.

김동현은 자녀와 스케이트장에서 시간을 보낸 후, 넷째 임신 중인 아내를 돌봤다. 김동현은 자신의 목소리에 반응하는 아기의 태동에 감탄했다. 그는 "다시 봐도 신기하다. 아내가 4년 만에 임신을 해서 하루하루가 소중하다"라고 말했다.

김동현은 "넷째 출산 예정일이 9월 중순이라서 3개월하고 보름 정도 남았다. 사실 셋째까지 걱정을 안 했는데 넷째는 걱정이 많이 된다. 막둥이의 건강이 당연히 중요하지만 엄마가 최우선이다. 엄마가 건강하게 순산하길 바란다. 제일 걱정된다"라며 불안해했다.

Advertisement

앞서 김동현 아내의 담당의는 넷째 출산 시 자궁 파열 및 산후 출혈 위험이 있다고 설명한 바 있다. 분만이 계속되며 위험도가 높아진 것. 당시에도 김동현은 "출산일까지 무리 없이 잘 버티고 무사히 지나갔으면 좋겠다"라고 걱정했다.

Advertisement

한편 김동현은 2018년에 결혼, 슬하에 1남 2녀를 뒀으며 넷째는 오는 9월 출산 예정이다. 김동현 최근 넷째 임신 소식과 더불어 정관수술 소식도 전해 화제를 모았다.

joyjoy90@sportschosun.com