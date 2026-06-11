'42세 모솔' 12기 영철, 여자 2호와 데이트서 안절부절.."썸만 3개월 타봤다" ('나솔사계')

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[스포츠조선 이게은기자] '모솔' 12기 영철이 여자 2호와의 데이트에서 연신 뚝딱이는 모습만 보였다.

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11일 방송된 SBS Plus와 ENA의 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 '솔로민박'에서 첫 데이트에 돌입하는 '경력직' 솔로남들과 '짝' 인기녀 출신 여자들의 복잡미묘한 러브라인이 공개됐다.

이날 12기 영철, 여자 2호의 데이트 장면이 공개됐다. 12기 영철은 "제가 서툴고 어색하니 하고 싶은 말 해달라", "내가 뭘 물어보면 좋아할까", "보통 사람들은 어떤 말을 하죠"라며 서툰 모습을 보였다. 이에 여자 2호가 질문을 하며 대화 물꼬를 텄다.

12기 영철은 "썸을 탄 기간이 어느 정도냐"라는 질문에 5주에서 3개월이라고 말해 놀라움을 안겼다. 그것도 단 3번뿐이라고.

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하지만 그 이상의 티키타카는 이어지지 않았다. 대부분 12기 영철이 동문서답을 하는 그림이 그려졌다. 아니나 다를까. 여자 2호는 제작진과의 인터뷰에서 "힘들 것 같다. 모태솔로를 만날 수 있을까 싶다"라며 12기 영철과의 만남에 고개를 가로저었다.

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정혜성도 "(여자 2호가) 리드를 하려고 하시는데 (12기 영철은) 다른 말을 하신다. 캐치를 잘 못하시는 것 같다"라고 반응했다.

joyjoy90@sportschosun.com