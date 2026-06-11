남규리 "유명 연예인 세 명에 동시 고백 받아, 비싼 명품 줘 돌려줬다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 씨야 남규리가 남자 연예인 세 명에게 동시에 고백 받았다고 밝혔다.

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11일 유튜브 채널 '입만열면'에서는 '남자 세 명을 동시에?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

생일날 동시에 남자 연예인 3명에게 구애 받은 적이 있다는 남규리는 "다른 분이었는데 다 연락이 왔다. 생일이어서 각각 다 대시를 하더라"라고 밝혔다.

이용진이 "생일 축하 문자랑 구애랑은 다르지 않냐"고 묻자 남규리는 "회사까지 찾아오시거나 집 앞에 오셨다. 아니면 저를 위한 노래를 만들어 주시기도 했다. 차에 이벤트를 하거나 너무 비싼 명품을 사줘서 돌려보낸 적도 있다"고 밝혔다.

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이용진은 "세 명 중에 유명 가수가 있었냐"고 물었고 남규리는 "많았다"고 답했다. 이에 이용진은 "유명 배우가 있었냐"고 물었고 남규리는 "있었다"고 쿨하게 인정했다.

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하지만 "셋 중에 한 명과 사귈지 고민했냐"는 질문에는 "없었다. 그때 제가 너무 일에 빠져있었다. 일 말고는 재미가 하나도 없었다. 지금이랑 똑같다"고 밝혔다.

세 사람의 근황에 대해서는 "잘 살고 계시다. 성공도 하셨다. 유명한 분들로 거듭났다"고 밝혀 궁금증을 자아냈다.

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차량 이벤트는 트렁크에 풍선으로 꾸민 것이라고. 이용진은 "용기가 대단하다. 본인이 확실하다고 느꼈을 수도 있겠지만 트렁크에 풍선까지 했다는 건 100%라고 생각하고 갔을 거다"라고 놀랐다. 이에 남규리는 "제가 (그 분에게) 뭘 배웠어야 했다. 그 과정에서 좀 그렇게 생각하셨을 수도 있다"며 "제가 막 그렇다고 오해하게 하는 스타일은 아니"라고 강조했다.

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wjlee@sportschosun.com