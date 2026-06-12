28기 현숙, 경매로 산 건물 상태에 충격…반셀프 인테리어로 소생 "돈 날릴 수 없어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 28기 현숙이 직접 고친 건물을 자랑했다.

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28기 현숙은 11일 "쥐도 궁지에 몰리면 문다고 포기는 여유 있는 사람들이나 누릴 수 있는 선택같았다. 사람이 죽을 것 같아도 또 쉽게 죽진 않더라"라며 "이혼 후 지난 3년간 어떻게든 살아보려고 죽든가 살든가 하면서 달린 것 같다. 열심히 하기도 했지만 감사하게도 도와주는 분들이 정말 많았다. 종종 번아웃이 온다. 그래도 하던 가락으로 관성으로 움직이는 아이 셋 엄마"라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 현숙의 반셀프 인테리어 과정이 담겼다. 경매로 다가구 주택을 받아 건물주가 된 현숙은 "타일만 보수하면 될 줄 알았는데 사람이 살 수 있을까"라며 처참한 건물 상태에 절망했다. 해당 건물은 온갖 폐기물에 하자들로 심각한 상황. 하지만 현숙은 "그런데 난 물러날 곳이 없다. 돈을 날릴 순 없었다. 그래서 그냥 했다"며 직접 보수에 나섰다.

현숙은 "벽지 타일부터 화장실 부품까지 교체하고 인테리어는 디자인하는 친구랑 반셀프로 인건비 줄일 수 있는 건 몸으로 때웠다. 힘들었지만 그래도 지나가더라"라며 "인테리어를 하고 청소하고 보안 시설도 해놓으니 옆 건물보다 깨끗해졌다"고 밝혔다. 인테리어 후 현숙의 건물은 사람이 쾌적하게 살 수 있을 정도로 깔끔해진 모습으로 놀라움을 자아냈다.

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플로리스트인 28기 현숙은 SBS PLUS, ENA '나는 솔로'에 출연해 부동산 경매가 취미라고 밝힌 바 있다. 이혼 후 세 자녀를 키우는 현숙은 40평대 아파트, 오피스텔, 상가를 보유 중이라 밝혀 화제가 됐다.

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한편, 현숙은 '나는 솔로' 28기 종영 후인 지난 3월 28기 영식과의 열애를 밝혔다. 두 사람은 인천, 광주 장거리 커플로 28기 영식은 도시계획 엔지니어다.

wjlee@sportschosun.com