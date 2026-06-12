'솔지5' 김민지, 집 주소 노출 충격 "이웃男이 층수 감시까지, 소름 돋아 이사"

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[스포츠조선 정유나 기자] '솔로지옥5' 김민지가 이사하게 된 이유와 최근 겪은 충격적인 일들을 공개하며 안타까움을 자아냈다.

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11일 김민지의 유튜브 채널에는 '나에게 왜 이런 일이…? 결국 이사하기로 했습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김민지는 "이 사건을 계기로 구독자들에게도 꼭 전하고 싶은 이야기가 있다"며 "현재 이사를 가야 하는 상황에 처했고, 그 과정에서 겪은 일들로 트라우마가 생겨 무섭고 힘든 시간을 보냈다"고 밝혔다.

앞서 그는 서울 투룸으로 이사한 뒤 자취 생활을 공개한 바 있다.

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김민지는 자취 초반부터 겪은 여러 사건들을 털어놨다. 그는 "이사한 지 3주도 안 돼 배수구가 갑자기 막혔다"며 "신축 오피스텔이라 처음에는 제 문제인 줄 알았지만, 하수구 업체를 불러서 뚫은 결과, 안에서 플라스틱 덩어리, 입주 코팅지, 석회질이 나왔다"고 설명했다.

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이어 "하수구 업체에서는 세입자 책임이 아닐 수 있다고 했지만, 집주인은 변호사에게 확인했다며 비용을 부담할 의무가 없다고 말했다"며 "결국 집주인이 하수구 업체와 통화한 후에 일부만 부담하겠다고 했다. 당시 총 수리비는 35만 원이 나왔다"고 전했다.

또한 김민지는 거주지가 부동산 플랫폼에 노출된 사실도 언급해 충격을 안겼다. 그는 "언니가 부동산 앱을 봤는데 다른 부동산에서 올린 같은 오피스텔인데 다른 동 매물 설명에 '솔로지옥 김민지랑 같은 집'이라고 적혀 있었다더라. 저의 주거지가 밝혀진거지 않느냐. 너무 소름 끼치더라. 회사에도 얘기를 해서 그 부동산에 내려 달라고 요청했다. 결국 변호사한테 '내 주거지가 노출이 됐고, 정확한 내 이름이 들어가 있다. 고소 가능하냐'고 연락을 했다. 변호사가 관련 서류를 써서 부동산에 제출을 하니 그날 바로 게시물이 내려가더라"고 고백했다.

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또한 그는 분리수거장에서 화재 사고가 발생했을 당시, 한 남성 주민이 싫은 티를 냈음에도 자신을 반복적으로 촬영하려 했던 일을 떠올리며 "집에 들어가는데 저와 친구들을 따라 들어오더니 엘리베이터를 같이 안 타더라. 순간 '나 몇 층에 내리는지 확인하는 거다' 싶더라. 그래서 다른 층 눌러놓고 계단으로 집에 올라갔다"고 말했다. 이어 "제가 사는 층이 저 밖에 안산다. 복도에는 CCTV도 없다. 많이 무섭고 힘들다"고 토로했다.

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이어 "제 이름이 적힌 매물을 누군가 보고 해코지 하면 저는 누가 지켜주냐. 현타가 너무 많이 온다. 트라우마가 생겼다. 집이 더 이상 안전한 공간처럼 느껴지지 않았다. 그래서 다른 동네로 이사가려고 하고 있다"고 밝혔다.

끝으로 그는 처음 자취를 시작하는 사람들에게 "집 계약 시에는 반드시 집주인과의 소통, CCTV 여부, 기록 보존 등이 중요하다"고 조언했다.

jyn2011@sportschosun.com