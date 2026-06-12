[공식] 앤팀 첫 VR콘서트 '바운드리스', 26일 극장 개봉…"차원이 다른 시네마틱 공연"

사진 제공=AMAZE

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[스포츠조선 안소윤 기자] 그룹 &TEAM(앤팀)의 첫 번째 VR 콘서트 '앤팀 브이알 콘서트 : 바운드리스(&TEAM VR CONCERT : BOUNDLESS)'가 극장가를 찾는다.

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'앤팀 브이알 콘서트 : 바운드리스'는 공연과 스토리텔링을 결합한 시네마틱 VR 콘서트. 비밀 연구소를 탈출한 &TEAM이 도시의 그림자 속에서 LUNE(루네/팬덤명)와 만나 잃어버린 자신을 되찾아가는 여정을 그린다. 'Back to Life', 'We on Fire' 등 &TEAM의 대표곡들을 하나의 서사 안에 녹여냈다. 단순한 무대 감상을 넘어 관객이 이야기의 한가운데로 직접 들어가는 듯한 새로운 차원의 공연 경험을 선사한다.

특히 이번 VR 콘서트는 세계관에 맞춘 오리지널 소품을 새롭게 제작, VR 콘서트를 위한 별도의 스코어를 실제 연주 녹음으로 구현해 영화적 감성을 극대화했다. 멤버들은 처음으로 긴 분량의 시네마틱 보이스 연기와 내레이션에 도전, 관객들을 작품의 세계관 속으로 더욱 깊이 안내할 예정이다.

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26일 개봉에 앞서 지난 5일 공개된 메인 포스터는 작품의 세계관을 압축적으로 담아내며 눈길을 끌었다. 붕괴된 공간을 배경으로 선 &TEAM의 모습은 비밀 연구소를 탈출한 뒤 시작되는 새로운 여정을 암시하며 강렬한 분위기를 자아냈다. 정면을 응시하는 멤버들의 단단한 눈빛은 앞으로 펼쳐질 이야기와 퍼포먼스에 대한 궁금증을 높였다.

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또한 지난 8일 공개된 티저 영상은 어두운 들판을 달리는 늑대와 헬리콥터의 서치라이트, 미스터리한 무드의 연구소를 배경으로 펼쳐지는 파워풀한 퍼포먼스가 교차되며 시선을 압도했다. 여기에 멤버 후마(FUMA)의 내레이션 보이스가 더해지며 서사의 몰입도를 높였고 작품만의 세계관을 더욱 선명하게 드러냈다.

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메가박스 단독으로 진행되는 이번 1차 티켓 예매는 전체 상영 기간 중 6월 26일부터 7월 9일까지의 회차를 대상으로 오늘 오후 6시 오픈된다. 예매자에게는 랜덤 포토카드 9종 중 1종이 증정되며, 일부는 한정 수량의 '바운드리스' 스페셜 포토카드로 제공된다. 또한 6월 26일부터 7월 2일까지 관람객을 대상으로 '바운드리스' 프로필 엽서 9종 중 1종이 선착순으로 증정될 예정이다.

한편, '앤팀 브이알 콘서트 : 바운드리스'는 오는 6월 26일부터 7월 19일까지 메가박스 홍대점에서 상영된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com