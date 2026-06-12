이상순, ♥이효리 향한 13년째 사랑 고백 "유일한 친구가 아내, 떨어져본 적 없어"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 이상순이 아내 이효리를 향한 변함없는 애정을 드러냈다.

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11일 유튜브 채널 '스테이폴리오'에는 이상순이 코미디언 원소윤과 함께 진솔한 이야기를 나누는 인터뷰 영상이 공개됐다.

이날 원소윤이 "효리 님과 데이트할 때는 어떠냐"고 묻자, 이상순은 "이제는 너무 당연한 일상이 돼서 한 사람이 없으면 되게 어색하다"고 답했다. 이어 "우리는 제일 친한 베스트 프렌드다. 거의 유일한 친구가 아내"라며 "나는 '당신이 좋으면 나도 좋아'라고 하고, 효리도 내가 좋아하는 걸 함께 좋아해 준다"고 말해 눈길을 끌었다.

현재 남편과 주말부부로 지내고 있다고 밝힌 원소윤은 "남편이 워커홀릭이라 잘 쉬지 않는다"고 털어놨다. 이에 이상순이 "남편에게 '좀 쉬고 싶지 않냐'고 물어본 적은 없냐"고 묻자, 원소윤은 "저희 아무 문제 없다. '이혼숙려캠프' 선생님이세요?"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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원소윤은 "남편이 본인 일을 너무 좋아한다. 사실 아주 오랫동안 붙어 지내본 적이 없다"며 "지금도 함께 살지 않고, 신혼집은 따로 있고 저는 서울에서 혼자 생활하고 있다"고 설명했다. 이어 "주말부부라 남편을 만나면 더 설렌다. 오히려 보고 싶은 마음이 커진다"고 덧붙였다.

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이를 들은 이상순은 자신과 이효리의 결혼생활을 떠올리며 "나는 연애할 때부터 그렇게 오래 떨어져 지내본 적이 없어서 그 느낌은 잘 모르겠다"며 "우리는 함께 있는 게 너무 자연스럽다. 그게 또 좋은 점도 있는 것 같다"고 말했다.

한편 이상순과 이효리는 지난 2013년 결혼해 연예계 대표 잉꼬부부로 사랑받고 있다. 두 사람은 결혼 후 제주도에서 생활하다가 지난해 서울 종로구 평창동으로 거처를 옮겨 새로운 일상을 이어가고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com