'천만 감독' 장항준, 유재석 앞 골든벨 울렸다..통 큰 결제 "은희 카드 아니고 내 카드"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '천만 감독' 장항준이 유재석, 윤종신 앞에서 골든벨을 울렸다.

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KBS 새 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(기획 박민정/연출 권재오/작가 이민정, 이하 '해투')는 2001년부터 2020년까지 무려 20년 동안 시청자들과 함께 하며 'KBS 예능의 근본'으로 자리매김했던 '해피투게더'의 6년 만 복귀 프로젝트. 이에 오는 7월 10일 첫 방송을 시작으로 금요일 예능으로 돌아온 '해투'는 '사람을 듣는 유재석, 이야기를 듣는 장항준, 음악을 듣는 윤종신이 다양한 '인생 팀메이트'들의 서사와 하모니에 귀를 기울이며 펼치는 스토리텔링 음악 오디션으로 선을 보인다.

특히, '해투 간판 MC' 유재석에 이어 '천만 감독' 장항준, '음악 거장' 윤종신이 출연을 확정 지어 화제를 모으고 있는 가운데, '해피투게더' 측이 오는 13일(토) 공식 유튜브 채널을 통해 '해투와 사는 남자, 뿔테 트리오 최초공개-0회차'를 전격 오픈한다고 밝혀 이목을 집중시킨다.

'해투' 0회차 영상은 '뿔테 트리오' 3MC 유재석, 장항준, 윤종신의 격의 없는 찐친 토크로 꽉 채운다. 최근 '왕과 사는 남자'로 천만 감독 반열에 오른 장항준에 대해 윤종신은 "옛날엔 '가수 윤종신'이었는데 요새는 '장항준 절친'이 됐다"라며 장항준의 달라진 위상을 공개한다. 이에 유재석까지 "형이 이전하고 무게감이 달라졌다"라며 '장 감독' 추앙에 나서자, 장항준은 "여러분도 포기하지 마세요. 끝까지 도전하면 될 수 있습니다"라며 보란 듯이 가슴을 쫙 펴 폭소를 유발한다. 존경과 감탄의 눈빛에 맛 들린 장항준은 "너희도 느껴봤겠지만 확 올라가보면 말이야, 이게 일상이 되는 순간이 와요"라는 등 거장 어록을 쉴새 없이 투척해 웃음을 자아낸다.

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급기야 장항준이 골든벨까지 울린다고 전해져 초미의 관심을 모은다. 장항준이 전 스태프의 음료와 음식까지 통 크게 결제하며 거장의 배포를 보여준 것. 결제하겠다고 선뜻 나선 장항준은 "이거 은희 카드 아니야, 내 카드지"라며 카드의 소유주를 깨알 강조해 유재석, 윤종신을 폭소케 한다.

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예능, 영화, 음악계 최고 전문가 유재석, 장항준, 윤종신의 티키타카 입담이 폭발한 '해투와 사는 남자, 뿔테 트리오 최초공개' 영상은 오는 13일(토) 오후 8시 30분 해피투게더 공식 유튜브에서 확인할 수 있다.

한편, KBS2 새 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 오는 7월 10일(금) 오후 8시 30분에 첫 방송된다.