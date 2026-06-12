'원조 뼈' 이윤석, 70kg 찍은 주우재에 감탄 "진짜 건장해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '원조 뼈' 이윤석이 주우재를 향한 부러움을 드러낸다.

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6월 13일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 김기호 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)에는 '예능의 왕' 이경규와 그의 '호위무사' 이윤석이 출격한다.

그 가운데 평소 '이윤석 닮은꼴'로 불리는 주우재와 '진짜 이윤석'의 만남이 성사돼 관심을 집중시킨다. 주우재는 '쉼표, 클럽'에서도 닉네임이 '이윤석'일 정도. 연예계 '뼈 캐릭터' 계보를 잇는 주우재는 마침내 원조와 대면하는 순간을 맞이한다.

'신흥 뼈' 주우재도 범접할 수 없는 '원조 뼈' 이윤석은 남다른 피지컬로 모두의 시선을 끈다. 유재석은 "역시 원조는 다르다"라면서 감탄해, 과연 주우재가 어쩌다 이윤석 옆에서 뼈도 못 추리게 된 것인지 궁금증을 자극한다.

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그런가 하면, 이윤석은 최근 생애 최고 몸무게 70.5kg를 기록했다는 주우재를 부러움의 눈빛으로 바라보며 "진짜 건장하다"라고 탄성의 말을 내뱉고, 자신의 몸무게를 밝혀 현장을 술렁이게 만든다. 주우재는 "그런 말 처음 들어본다"면서 신이 난 채 근육 자랑을 해 웃음을 자아낸다.

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예고편 영상에는 "구 국민약골과 신 국민약골이 만났다", "초대 방아깨비와 2대 방아깨비의 만남", "국민 뼈들의 만남" 등 시청자들의 댓글이 이어졌다. 주우재와 이윤석의 '뼈 선후배 케미'가 기대되는 MBC '놀면 뭐하니?'는 6월 13일 토요일 오후 6시 30분 방송된다.