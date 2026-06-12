'변요한♥' 티파니 영, 커플룩 맞춰 입고 등장...남편과 기르는 반려견과 '예능 나들이'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 티파니 영이 남편 변요한과 기르는 반려견 '복자'와 커플룩을 맞춰 입어 시선을 사로잡았다.

Advertisement

15일(월) 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에는 티파니 영과 김예원이 출연해 사랑스러운 매력과 반전의 예능감을 선보인다. 여기에 스페셜 MC로 나선 개그맨 허경환이 하숙집을 습격한 '꽃거지'로 변신해 게스트들과 남다른 케미를 펼칠 예정이다.

이날 티파니 영과 김예원은 뮤지컬로 재탄생한 '유미의 세포들'의 주인공 '유미'로 변신해 하숙집을 찾았다. 특히 티파니 영은 반려견 '복자'와 커플룩을 맞춰 입고 등장해 시선을 사로잡았는데, 등장부터 남다른 예능감을 뽐낸 복자 덕분에 꽃거지 분장까지 감행한 허경환은 "분량을 뺏기는 것 아니냐"며 라이벌 의식을 드러내 현장을 웃음바다로 만들었다.

이어 김예원은 영화 '써니'에서 불량 서클 '소녀시대'의 리더를 연기했던 당시를 떠올리며, 평소 성격과는 정반대인 캐릭터를 소화하기 위해 욕설 연습까지 했다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. MC들이 즉석에서 연습했던 모습을 보여달라고 요청하자 김예원은 거침없는 욕설 연기를 선보여 현장을 초토화시켰다. 이어 '소녀시대'라는 공통점으로 묶인 김예원과 티파니 영은 소녀시대의 히트곡 '소원을 말해봐' 무대를 함께 선보였는데, 두 사람이 마치 한 팀 같은 호흡을 자랑해 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다는 후문이다.

Advertisement

이후 이수지가 '대한민국 3대 눈웃음'의 주인공인 티파니 영에게 도전장을 내밀어 현장을 발칵 뒤집었다. 그는 "내 눈웃음도 맑고 영롱하다"며 자신만의 눈웃음을 선보였는데, 이를 본 허경환이 "눈웃음 아니라 눈부심 아니냐"고 받아쳐 폭소를 자아냈다. 한편 티파니 영은 "요즘 유리가 자꾸 내 눈웃음을 따라 해 고민"이라고 털어놓았는데, 그러면서도 "유리의 눈웃음은 30대 버전"이라고 덧붙이며 원조 눈웃음 강자의 면모를 드러내 현장을 웃음바다로 만들었다.

Advertisement

티파니 영과 김예원의 솔직한 매력은 15일 월요일 밤 10시 10분에 SBS에서 방송되는 '아니 근데 진짜!'에서 확인할 수 있다.