이범수 뺨 때리고 불화..남규리, 촬영장 빙의 사건 알고 보니 거짓 “가짜 기사에 상처 컸다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 씨야 출신 배우 남규리가 과거 불거졌던 '이범수 폭행설'에 대해 직접 입을 열었다.

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지난 11일 공개된 채널 '입만열면' 콘텐츠 '트루만쇼'에는 남규리가 게스트로 출연해 다양한 오해와 관련된 이야기를 털어놨다.

이날 남규리는 밝히고 싶은 진실이 있다며 "저는 웃긴 얘기라고 생각하는데 어릴 때 활동할 때는 제 의지와 상관없이 마케팅용으로 기사가 나가는 경우가 많았다"며 과거를 떠올렸다. 그러면서 가장 기억에 남는 사례로 영화 촬영 중 불거졌던 황당한 루머를 언급했다.

그는 공포영화 '고사' 촬영 당시를 회상하며 "촬영을 끝내고 밥차를 기다릴 겸 차에 타서 쉬고 있었는데 부재중 전화가 엄청 많이 와있더라. '이게 뭔가?'하고 어머니에게 먼저 전화를 드렸더니 '너 괜찮냐'며 막 울더라"고 말했다.

사진=코어콘텐츠미디어

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이어 "'괜찮다. 무슨 일이냐'고 물어보자 어머니가 그러길 내가 촬영 중 빙의 상태가 돼 배우 이범수의 뺨을 때리고 쓰러졌다는 기사가 났다고 하더라"고 전했다.

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남규리는 해당 보도가 사실이 아닌 영화 홍보를 위한 일종의 마케팅이었다고 설명했다.

"왜 직접적으로 해명하지 않았냐"는 물음에 그는 "저도 너무 당황스러웠고 어떻게 해야 할지도 몰랐다"며 "관계자들이 '기억이 안 난다고 해달라'고 해서 더 말도 못 했다"고 당시 상황을 전했다.

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이어 그는 "어린 나이에 그런 일을 겪다 보니 상처가 컸다"며 억울했던 심경을 털어놨다.

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이날 함께 진행된 거짓말 탐지기 질문에서 "촬영 중 빙의돼 이범수의 뺨을 때린 적이 있느냐"는 물음에 남규리는 "없다"고 답했고, 해당 반응은 '진실'로 판정됐다.

tokkig@sportschosun.com