'SNL-스마일 클리닉' 젠지 안주미, '제2의 지예은' 호평 속 한가족 됐다 "씨피엔터 계약"

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[스포츠조선 조지영 기자] 신예 배우 안주미가 씨피엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.

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신동엽, 박명수, 이수지, 강남, 지예은, 김규원, 진세민 등 막강한 아티스트 라인업을 구축한 씨피엔터테인먼트는 신인 안주미와의 전속계약 체결 소식을 공식 발표했다. 회사는 쿠팡플레이 코미디 쇼 'SNL 코리아' 시즌 8 신입 크루로 합류함과 동시에 단숨에 화제성에 오른 안주미의 스타성을 일찌감치 알아보고 본격적인 대세 행보를 함께하게 됐다.

아역 배우 출신인 안주미는 다수의 드라마와 영화에서 다져온 안정적인 연기력은 물론, 예능 콘텐츠에서 보여준 순발력 넘치는 즉흥 연기력까지 겸비한 준비된 신인이다. 최근 바늘구멍 같은 경쟁률을 뚫고 'SNL 코리아' 시즌 8의 신입 크루로 선발되며 이목을 집중시켰다.

특히 안주미는 'SNL 코리아'의 간판 코너로 신드롬을 불러일으킨 '스마일 클리닉'에서 '야르', '아자스', '밤티', '신조오 사사게요'와 같은 거침없는 '젠지어'를 구사하는 신입 캐릭터로 강렬한 눈도장을 찍었다. 시그니처 코너인 '위켄드 업데이트'에서는 베테랑 앵커 안영미마저 뒷목잡게 만드는 '뇌절 리포터'로 맹활약, '제2의 지예은' 탄생을 예감케 하는 뜨거운 반응 속에 당시 펀덱스(FUNdex) 비드라마 출연자 화제성 8위에 오르는 등 무서운 상승세를 입증했다.

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전속계약 소식과 함께 공개된 프로필에서 안주미는 다채로운 매력과 무한한 성장 가능성을 고스란히 드러냈다. 화이트 셔츠를 착장한 모습에서는 맑고 청순한 분위기와 단아한 비주얼로 시선을 고정시켰고, 블랙 민소매 톱으로 반전을 준 컷에서는 시크하면서도 도발적인 눈빛으로 한층 성숙한 무드를 완성했다. 콘셉트에 따라 다른 아우라를 뿜어내는 안주미의 신인답지 않은 표현력은 앞으로 펼쳐갈 활약에 기대를 더한다.

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안주미는 "든든한 소속사가 생겨 기분 좋은 남은 한 해를 보낼 것 같다. 한 식구로 맞이해준 씨피엔터테인먼트에 정말 감사하다"라며 "기대에 부응하기 위해 더욱 더 신조오 사사게요(심장을 바치겠다)할테니 많은 기대와 응원 부탁드린다"라며 자신의 시그니처 대사를 활용한 센스 넘치는 소감을 전했다.

씨피엔터테인먼트는 "안주미는 요즘 젊은 세대의 특징과 트렌디한 매력을 정확히 포착해 표현해내는 탁월한 재능을 가진 아티스트"라며, "안주미가 'SNL 코리아'가 배출한 대표 스타 지예은, 김규원을 잇는 대세 스타로 우뚝 설 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.

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한편, 씨피엔터테인먼트는 2023년 설립 이후 콘텐츠 제작과 아티스트 매니지먼트 영역을 빠르게 확장해 왔으며, 주요 제작 작품으로는 쿠팡플레이 간판 시리즈 'SNL 코리아' '직장인들' 등이 있다. 대한민국 코미디 트렌드를 이끄는 신동엽을 비롯해 박명수, 이수지, 강남, 지예은, 김규원, 진세민 등이 소속돼 있다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com