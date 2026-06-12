김명수-강민아의 완벽 비주얼 케미, '공감세포' 설렘 100% 충전

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[스포츠조선 이지현 기자] 김명수와 강민아가 '감정 전이'로 연결되며 안방극장의 심쿵 지수를 높인다.

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오는 7월 방송 예정인 새 드라마 '공감세포'(극본 정연, 김성래 / 연출 김칠봉 / 제공 A+E Global Media / 제작 위매드, LG U+, MBC C&I)는 공감을 부정한 여자와 공감을 떠안은 남자가 '감정 전이'라는 초현실적인 사건을 통해 서로의 세계를 침범하며 감정을 다시 배워가는 과정을 그린 로맨틱 코미디다.

김명수는 극 중 자상하면서도 능력 있는 인기 심리 상담가 차은환 역을, 강민아는 걸그룹 출신의 톱배우 유지안 역으로 열연을 펼친다. 우연한 계기로 엮이게 된 두 사람은 서로의 감정이 전이되는 특수한 상황 속에서 사랑과 성장의 일대기를 그려 나갈 예정이다.

오늘(12일) 공개된 스틸은 차은환과 유지안의 다양한 모멘트로 예비 시청자들을 단숨에 매료시킨다. 상담사와 내담자로 만난 차은환과 유지안은 서로를 바라보며 숨 막히는 탐색전을 벌인다. 이 흥미진진한 대면 이후 두 사람이 만들어갈 특별한 서사에 호기심이 증폭된다.

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한편 또 다른 스틸 속 차은환과 유지안은 한층 가까워진 거리감으로 눈길을 끈다. 예기치 못한 사건에 휘말린 두 사람이 '감정 전이'로 인해 3개월 간 손을 잡게 된 것. 서로의 숨결이 닿을 듯한 거리에서 무언가에 집중하는 이들의 모습은 보는 이들의 연애 세포를 깨운다. 과연 두 사람이 기간제 '파트너십'을 맺게 된 이유는 무엇일지 '공감세포' 본 방송을 통해 확인할 수 있다.

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'공감세포'가 '감정 전이'라는 참신한 소재로 차별화된 로맨스 코미디의 서막을 알린 가운데 김명수와 강민아는 각각 차은환, 유지안 캐릭터로 분해 완벽한 연기 시너지를 보여주고 있다. 여기에 눈을 뗄 수 없게 만드는 두 사람의 비주얼 케미는 '공감세포'의 보는 재미를 한층 끌어 올릴 전망이다.

김명수와 강민아의 핑크빛 무드가 기대되는 새 드라마 '공감세포'는 '넘버스 : 빌딩숲의 감시자들', '두 번째 남편'을 연출한 김칠봉 감독이 메가폰을 잡았으며 정연, 김성래 작가가 집필을 맡은 드라마로, 오는 7월 4일(토) 밤 10시 50분 라이프타임과 LG U+tv모바일, 디즈니+에서 동시 공개된다.

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olzllovely@sportschosun.com