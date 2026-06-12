유희관 "팀 공격 약해"...'조선의 4번 타자' 이대호, 시원한 홈런포 ('불꽃야구2')

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[스포츠조선 정안지 기자]이대호가 유희관의 "우리 팀은 공격력이 약하다"라는 말에 연습 배팅 홈런을 터뜨렸다.

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오는 15일(월) 저녁 8시 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 프로그램 '불꽃야구2' 6화에서 불꽃 파이터즈는 대학리그를 제패한 강팀 한양대와 불꽃 튀는 단판 승부를 펼친다.

이날 경기를 앞두고 라커룸에 모인 파이터즈는 장시원 단장의 기습 성적 발표를 앞두고 긴장감이 흐른다. 예상치 못한 성적표가 공개되자 현장은 순식간에 술렁이고, 특히 이대호는 실망스러운 기색을 숨기지 못한다. 타율 1위 자리를 내준 大타자 이대호가 이번 한양대전에서 명예를 회복할 수 있을지 궁금해진다.

여기에 NEW 에이스로 자리매김한 신재영이 한양대의 도발에 휘말린다. '한양대 타자들이 가장 만나고 싶은 투수 1위'에 압도적인 득표율로 이름을 올린 그는 머쓱한 미소를 감추지 못한다. 이후 공개된 한양대 타자들의 평가에 신재영의 승부욕도 불타오른다. 개막 후 방어율 0을 기록 중인 '미스터 제로' 신재영이 맵도리다운 투구로 지난 시즌 전국대회 2관왕 한양대를 잠재울 수 있을지 기대를 모은다.

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한편, 또 다른 '미스터 제로' 유희관은 투수조를 향해 "무조건 3점 밑으로 막아야 한다"며 남다른 각오를 드러낸다. 이어 "약해 보인다"는 장시원 단장의 말에 발끈하며 "우리 팀은 공격력이 약하다"고 한마디를 던진다. 그러나 그의 말이 끝나자마자 이대호, 정성훈, 정근우가 연습 배팅에서 잇달아 홈런을 터뜨리며 현장을 웃음바다로 만든다. 자칭 '투수의 팀' 파이터즈가 한양대를 상대로 어떤 '매운맛 피칭'을 보여줄지 관심이 쏠린다.

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불꽃 파이터즈가 한양대의 도발을 잠재우고 승전가를 울릴 수 있을지 오는 15일(월) 저녁 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.

anjee85@sportschosun.com