[공식] 남주혁X노윤서X조승우 큰 거 온다..'동궁' 7월 17일 공개

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 시리즈 '동궁'(권소라·서재원 극본, 최정규 연출)이 내달 공개된다.

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동궁의 가장 어두운 곳에 자리한 미스터리와 이를 쫓는 구천, 생강의 콤비 플레이가 짜릿하고 서늘한 재미를 기대케 하는 '동궁'. 여기에 '악마판사' '붉은 달 푸른 해' 등을 통해 디테일한 연출로 주목받은 최정규 감독과 '불가살' '손 the guest' 등 작품마다 참신한 세계관을 구축한 권소라?서재원 작가가 의기투합해 차원이 다른 몰입감을 선사할 예정이다.

이날 공개된 포스터는 밧줄에 몸이 묶인 채 칠흑 같은 연못에 발을 들인 구천(남주혁)의 모습으로 시선을 사로잡는다. 복숭아 나뭇가지 다발을 등에 멘 그의 곁으로 음산하고 불길한 붉은 기운이 다가오며 구천이 겪게 될 이야기에 궁금증을 더한다. 여기에 '현실의 경계를 넘어 귀의 세계로'라는 의미심장한 카피 또한 '동궁'에서 펼쳐질 서사를 향한 호기심을 자극한다.

'스타트업' '스물다섯 스물하나' '비질란테' 등에서 다양한 모습을 보여준 남주혁은 '동궁'?에서 '현실 세계'와 '귀의 세계'를 오가며 귀신들을 베어 죽이는 구천으로 변신해 한층 깊어진 연기를 선보인다.

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넷플릭스 영화 '20세기 소녀'?, 드라마 '일타 스캔들' 등을 통해 라이징 스타로 자리매김한 노윤서는 귀의 소리를 들을 수 있는 궁녀 생강으로 변신해 색다른 모습을 보여줄 전망이다. 궁을 잠식한 저주와 그 비밀에 다가서는 두 사람의 케미스트리와 서사에 기대가 쏠린다.

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여기에 구천과 생강을 궁으로 불러들인 왕은 믿고 보는 조승우가 맡아 극을 한층 더 풍부하게 완성할 것으로 기대된다.

'동궁'은 귀(?)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천(남주혁)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서)이 왕(조승우)의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기?다. 남주혁, 노윤서, 조승우 등이 출연했고 '안투라지' '손 the guest' '불가살'의 권소라‥서재원 작가가 극본을, '붉은 달 푸른 해' '악마판사'의 최정규 감독이 연출을 맡앝다. 오는 7월 17일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com