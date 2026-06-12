[청룡랭킹] 전유진, 55.01% 압도적 지지로 5월 여자가수 부문 왕좌 등극…빈예서 2위

출처=전유진 인스타그램

Advertisement

Advertisement

청룡랭킹 5월 여자 가수 부문에서 '트롯 바비' 전유진이 팬들의 압도적인 화력을 과시하며 정상을 차지했다.

Advertisement

지난 24일 마감된 청룡랭킹 5월 투표에서 전유진은 과반을 훌쩍 넘는 최종 득표율 55.01%를 기록, 트롯 여제의 위엄을 뽐내며 당당히 1위 타이틀을 획득했다.

무서운 기세로 추격해 온 빈예서는 36.22%의 득표율로 뒤를 이었으나, 전유진의 견고한 콘크리트 팬덤 벽을 넘기엔 역부족이었다.

전유진이 1위에 오른 청룡랭킹 5월 여자 가수부문 상위권 최종 순위는 1위 전유진(55.01%), 2위 빈예서(36.22%), 3위 홍자(2%) 순으로 마무리 됐다.

Advertisement

이번 5월 투표는 시작과 동시에 전유진이 치고 나가며 레이스를 주도했다.

Advertisement

빈예서 팬덤 역시 만만치 않은 저력으로 투표율을 끌어올리며 흥행을 유발했으나, 전유진의 탄탄한 방어를 뚫지 못했다.

전유진은 2위와 무려 18.79%포인트라는 압도적인 격차로 투표를 마무리 했다.

Advertisement

이번에 또 한 번 존재감을 각인시킨 전유진은 포항해변전국가요제 대상 출신으로 가요계에 혜성처럼 등장했다.

Advertisement

이후 각종 방송 무대에서 독보적인 가창력과 짙은 감성 표현으로 팬들의 사랑을 받으며 명실상부한 차세대 트롯 퀸으로 우뚝 섰다.

독보적인 팬덤의 지지 속에서 실력과 스타성을 모두 증명해 낸 전유진. 청룡랭킹 왕좌를 다시 한번 거머쥔 그녀의 활약에 팬들의 이목이 집중되고 있다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.