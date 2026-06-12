"내 차 보닛 위 뛰어도 돼" 박명수, 월드컵 16강 기원 화끈한 공약 ('라디오쇼')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 박명수가 대한민국 축구 국가대표팀의 선전을 기원하며 파격적인 16강 공약을 내걸어 웃음을 안겼다.

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12일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서 박명수는 지난 2002년 열렸던 한일 월드컵을 언급하며 파격 공약을 내걸었다.

이날 박명수는 2002년 한일 월드컵에서 대한민국이 16강과 8강 신화를 써 내려가던 시절을 떠올리며 "그때는 온 집안이 다 환갑잔치였다"라고 말했다. 전민기는 "대한민국이 들썩들썩했다. 밖에 보는 모든 사람이 내 친구였고 이웃이었다"라며 당시 분위기를 설명하며 공감을 자아냈다.

이때 박명수는 "만약에 16강 가면, 갔으면 좋겠다"라면서 "내 차 보닛 위에 올라가서 뛰어도 된다"라면서 무리수 공약을 해 웃음을 안겼다.

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이를 들은 전민기는 "차 꽁꽁 숨겨놓을 거냐"라고 묻자, 박명수는 "아니다. 택시 타고 다니겠다"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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또한 박명수는 "오늘 대한민국 대 체코 경기 하는데 생방송이냐"는 청취자의 질문에 "마음은 미치겠다. 생방송이다. TV 중계는 볼 수 없지만 귀는 열려있다"라면서 "실시간으로 승전보 전해드리겠다"라며 대표팀을 향한 응원을 보냈다.

이어 그는 "오늘 녹음 해야 하는 거 아니냐. 길에 사람이 없다. 11시에 경기하는데 11시에 생방송이다"라면서도 "나는 내 자리를 지켜야 한다는 생각으로 생방송으로 한다. 방송 함께해주시는 분들 너무 감사하다"라고 덧붙였다.

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한편, 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 12일(한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판시의 과달라하라 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전에서 황인범, 오현규의 연속골로 체코에 2-1로 역전승을 거뒀다.

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anjee85@sportschosun.com