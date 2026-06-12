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오현규, 4년 전 '유퀴즈' 약속 지켰다…월드컵 데뷔골에 제작진도 '감격 인증'

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오현규, 4년 전 '유퀴즈' 약속 지켰다…월드컵 데뷔골에 제작진도 '감격 인증'

[스포츠조선 이지현 기자] 축구 국가대표 오현규가 2026 북중미 월드컵 첫 경기에서 극적인 역전 결승골을 터뜨린 가운데, 과거 그와의 약속을 떠올린 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭' 측도 축하 메시지를 전해 화제를 모으고 있다.

12일 '유 퀴즈 온 더 블럭' 공식 SNS에는 오현규의 과거 방송 출연 장면과 함께 "4년 전, 2026 북중미 월드컵 때 등번호 달고 뛰겠다 약속한 오현규 선수가 해냈습니다!"라는 글이 게재됐다. 이어 "체코전 역전골의 주인공! 오서방 오현규 선수 월드컵 첫 득점 축하!"라는 메시지를 덧붙이며 감격을 함께 나눴다.

공개된 사진은 오현규가 과거 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연했던 당시의 방송 화면이다. 당시 그는 2026 북중미 월드컵 무대에서 태극마크를 달고 뛰겠다는 당찬 포부를 밝혔고, 4년 뒤 실제 월드컵 본선에서 대한민국의 승리를 이끄는 결승골까지 터뜨리며 자신의 약속을 현실로 만들었다.

오현규, 4년 전 '유퀴즈' 약속 지켰다…월드컵 데뷔골에 제작진도 '감격 인증'

오현규는 이날 멕시코 과달라하라에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전 체코와의 경기에서 후반 35분 역전 결승골을 성공시키며 한국의 2-1 승리를 이끌었다. 한국은 선제 실점을 내줬지만 황인범의 동점골과 오현규의 결승골에 힘입어 짜릿한 역전승을 완성했다.

특히 오현규는 경기 후 인터뷰에서 "몸 상태가 좋지 않아 오늘 뛸 수 있을까 걱정했는데 정말 감격스럽다"고 밝히며, 38도에 가까운 고열 속에서도 투혼을 발휘한 사실이 알려져 더욱 큰 감동을 안겼다.

이에 팬들은 "유퀴즈 약속 진짜 지켰네", "예능이 아니라 성장 드라마였다", "4년 전 소년이 월드컵 영웅이 됐다", "오서방, 진짜 해냈다" 등의 반응을 보이며 뜨거운 축하를 보내고 있다.

olzllovely@sportschosun.com

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