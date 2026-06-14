야노시호, 둘째 시험관 임신 후 유산…"12주차에 떠나 보내, 이제 포기" ('미우새')

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[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 야노시호가 둘째 유산을 고백했다.

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14일 방송된 SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 이혜정의 집에 간 야노시호와 한혜진의 모습이 담겼다.

최근 야노시호의 딸 추사랑 양이 모델로 활동해 화제가 됐다. 야노시호는 "6살 때 처음 파리 콜렉션에 섰다"고 밝혔다. 16살인 사랑이의 키가 벌써 173cm이라고. 야노시호는 딸의 모델 활동에 대해 "기쁘다. 샤넬 쇼 나갔으면 좋겠다. 제가 그 무대에 서지 못했기 때문에"라고 적극 응원했다.

모델 시절 혹독한 다이어트로 무월경까지 했다는 이혜정은 "월경을 안 하는지 몰랐다. 3년을 안 했더라. 폐경인 줄 알았다. 너무 정신 없이 바쁘게 살았다"며 "한국에 와서 산부인과를 가보니까 다행히 폐경은 아니었고 나올 피가 없어서 멈춘 거라고 하더라. 임신도 안 되고 유산도 하고 인공수정도 여러 번 실패했다"고 털어놨다.

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이혜정은 야노시호에게 "언니도 시험관 하지 않았냐"고 물었고 야노시호는 "마흔 살 때 했다. 사랑이 낳은 후 시험관으로 임신을 했는데 유산이 됐다. 한 14주? 사랑이 전에도 한번 유산했었고 사랑이 후에도 한번 유산했다"고 덤덤하게 털어놨다. 이혜정은 "그럼 둘째 생각이 있는 거냐"고 물었고 야노시호는 "지금은 못한다"고 고개를 저었다.

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하지만 이혜정은 "우리 아들이 동생을 너무 갖고 싶다더라. 지금 8살인데 5살 때부터 동생 갖고 싶다고 울었다. 그래서 아빠한테 가서 얘기하라 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com