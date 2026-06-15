[SC현장] "보법 다른 코미디"…'남편들' 진선규X공명→윤경호까지..'극한' 만남 또 일낼까(종합)

넷플릭스 영화 '남편들' 제작발표회가 15일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 윤경호, 이다희, 김지석, 진선규, 공명, 강한나, 전소민이 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.15/

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[스포츠조선 조지영 기자] 1626만명이 인정한 '극한직업' 브라더 진선규와 공명이 진한 코미디 연기로 다시 한번 뭉친다.

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15일 오전 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 넷플릭스 영화 '남편들'(박규태 감독, TPS Company 제작) 제작보고회가 열렸다. 이날 제작보고에는 마약반 에이스이자 시내(강한나)의 전남편 충식 역의 진선규, 젊고 핸섬한 수의사이자 시내의 현남편 민석 역의 공명, 신종 마약 조직의 두목 도준 역의 김지석, 도준이 장악한 자신의 구역을 되찾으려는 또 다른 조직 두목 용강 역의 윤경호, 마약 조직에 납치당한 시내 역의 강한나, 남편 도준을 되찾기 위해 납치극을 벌인 혜란 역의 이다희, 충식의 곁을 멤돌며 특종을 노리는 사회부 기자 아라 역의 전소민, 그리고 박규태 감독이 참석했다.

'남편들'은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전남편과 현남편의 예측불허 작전을 그린 코믹 액션 영화다. 전남편과 현남편, 형사와 범죄자, 신세대와 구세대 조직 두목 등 아이러니한 관계의 캐릭터들이 맞부딪히면서 펼쳐지는 강렬한 코믹 시너지를 예고했다.

특히 '남편들'은 2019년 개봉한 영화 '극한직업'(이병헌 감독)을 통해 코믹 앙상블을 인정받은 진선규와 공명이 전남편과 현남편으로 뭉쳐 쉴 새 없이 터지는 티키타카와 상극 시너지로 재미를 끌어올릴 전망이다. 여기에 김지석, 윤경호, 강한나, 이다희, 전소민까지 개성 강한 배우들이 총집합해 다채로운 케미스트리를 선보일 것으로 기대를 모으고 있다.

넷플릭스 영화 '남편들' 제작발표회가 15일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 배우 진선규, 공명이 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.15/

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이날 진선규는 "시나리오를 정독해서 읽는데, 내가 계속 대사를 말하면서 읽더라. 즐거운 상상이 됐고 이 배우들과 함께하고 싶어 출연을 결정했다", 공명은 "이번 작품에서 진선규 형과 '극한직업' 이후 두 번째 작업할 수 있어 큰 의미가 됐다. 안 할 이유가 없었던 작품이었다"고 말문을 열었다.

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이에 진선규는 "그 사이에 명이가 많이 성장했더라. 시간도 그렇고 깊이도 그렇고 그 사이 믿음이 더 돈독해진 기분이었다. 매번 다르게 연기해도 명이가 잘 받아주는 모습을 보면서 유기적으로 이 작품이 잘 흘러간 것 같다"며 "'극한직업'과 비슷하다는 우려는 없었다. 그만큼 새로운 이야기다. 처음부터 다시 시작한 기분이었고 그 시작부터 엄청 재미있었다. 아이디어를 공유하는 것도 조심스러울 수 있는데 명이가 정말 다 받아줬다. 그런 호흡이 굉장이 좋았고 촬영장 가서도 이야기를 나누는 게 정말 즐거웠다"고 웃었다. 공명도 "'남편들' 현장을 갈 때마다 항상 행복하다는 기분을 느꼈다. 선규 형과 함께하는 시간이 말로 할 수 없는 기분을 느끼게 한 것 같다. 1분 1초가 아깝다는 생각이 들 정도로 행복했다. 나 역시 '극한직업'에 대한 우려는 없었다. 시나리오를 보면서 같이 준비하면서 어떻게 하면 더 재미있게 보일 수 있을까 서로 아이디어를 냈던 것 같다"고 애정을 쏟았다.

넷플릭스 영화 '남편들' 제작발표회가 15일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 배우 김지석이 인터뷰를 하고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.15/

넷플릭스 영화 '남편들' 제작발표회가 15일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 배우 윤경호가 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.15/

또한 김지석은 "보법이 다른 액션과 코미디를 다루는 박규태 감독의 연출력에 출연을 결정했다. 제목부터 심플하지만 어떤 이야기가 있을까 궁금했다", 윤경호는 "박규대 감독을 떠올리면 시대를 관통하는 코미디를 하는 감독이라고 생각했다. '남편들' 시나리오를 봤을 때도 너무 절묘한 대사들이 인상적이었다. 함께 출연한 배우들이 처음 같이 해 보는 배우들이다. 색채가 다른 배우들이 한데 모이면 얼마나 재미있을까 싶더라. 내 캐릭터는 특히 물 속의 기름처럼 잘 섞이지 않는다. 그게 매력적으로 다가왔다"고 전했다.

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강한나는 "'남편들' 대본을 보면서 웃으면서 읽고 있더라. 각양각색의 배우들이 나와서 나도 꼭 이들의 일원이 되고 싶었다. 실제로 진선규, 공명과 호흡을 맞추면서 애증과 꽁냥 케미를 동시에 보여주지 않았나 싶다", 이다희는 "'남편들'의 서사가 매력적이었고 박규태 감독의 전작 '육사오'를 재미있게 봐서 이 작품을 결정하게 됐다", 전소민은 "아이러니한 '남편들'의 설정이 너무 재미있었고 함께하는 멤버들을 보고 더할 나위 없이 좋을 것 같았다. 시나리오를 한번에 읽고 출연을 충동적으로 결정했다"고 밝혔다.

넷플릭스 영화 '남편들' 제작발표회가 15일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 윤경호, 이다희, 김지석, 진선규, 박규태 감독, 공명, 강한나, 전소민이 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.15/

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박규태 감독은 "전남편과 현남편을 합치면 남편 둘이다. 발음도 쉽지 않아서 '남편들'이라고 제목을 지었다. 세 글자 제목이 흥행이 잘 됐다. '기생충' 도둑들' '베테랑' 등 세 글자 제목 흥행 기운을 이어가겠다"고 제목에 담긴 의도를 전했다.

그는 "아이러니한 집단의 충돌에서 발생하는 상황 코미디에 집중했는데, '남편들'에서도 마찬가지로 전남편고 현남편 상황을 만들었다. 이전과 다른 차별점이라면 통쾌한 액션이 가미했다. 가족을 구하는 공조로 가족 액션 코미디로 확장된 이야기를 만들려고 했다. 육해공 액션을 다 다뤘다. 액션만 보면 '미션 임파서블'이다. 다양한 액션과 액션을 연기하는 배우들의 표정과 감성을 잘 담으려고 노력했다"고 연출 의도를 전했다.

이어 "나는 배우 복이 많다는 이야기를 들었다. 캐스팅은 정말 어렵다. 내가 원하는 배우가 있다고 해도 작품에 참여하기 쉽지 않다. 캐스팅은 기운이라고 생각하는데, 정말 좋은 배우들이지 않나? 하늘이 도운 것처럼 원했던 배우들이 다 합류하게 돼 기쁘다"고 덧붙였다.

'남편들'은 진선규, 공명, 김지석, 윤경호, 강한나, 이다희, 전소민이 출연했고 '육사오'의 박규태 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 19일 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com