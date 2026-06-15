박세리, 레전드 골퍼 클래스..현역 시절 수입 공개 "광고만 100억"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '골프 레전드' 박세리가 현역 시절 수입 규모를 솔직하게 공개했다.

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15일 tvN STORY '남겨서 뭐하게'는 '그러니까 중국에서 얼마만큼 벌었냐고..집요한 안재욱 개런티 수사대(?) 맛자매'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 안재욱은 중국에 한류 열풍을 일으켰던 과거를 떠올리며 "'별은 내 가슴에' 알려지고 '안녕 내 사랑'이라는 드라마도 중국에서 어마어마한 사랑을 받았다"고 말했다. 이어 "2000년대 초반에는 중국에서 활동을 많이 했다"고 덧붙였다.

이에 이영자가 "중국은 출연료부터 다르지 않냐"고 묻자, 안재욱은 "한류라는 단어가 내가 활동할 때 생겼다"며 "초창기에는 우리나라 가수들이 중국에서 공연해도 개런티 기준이 명확하지 않아 우여곡절이 많았다"고 회상했다.

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이어 "초석을 선두에 있는 사람들이 다지고 빠졌을 때 다음 세대 친구들이 어마어마한 개런티를 받으면서 활동했다"며 "나는 인기에 비하면 사실 어마어마한 출연료를 받지는 않았다"고 털어놨다.

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이영자는 구체적인 수입 규모를 궁금해했고, 박세리가 먼저 자신의 현역 시절 수입을 공개했다.

이영자가 "100억 정도 벌었냐"고 묻자, 박세리는 "그렇다"며 쿨하게 인정했다. 이어 "광고 촬영만 해도 100억이었다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.