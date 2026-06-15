"네 살 맞아?" 문희준♥소율 '피아노 천재' 아들 실력...AI 의혹까지 받았다

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[스포츠조선 김수현기자] '아이돌 1호 부부' 문희준과 소율이 자녀들의 음악적 재능을 두고 유쾌한 신경전을 벌였다.

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15일 SBS 공식 유튜브 채널에는 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명' 선공개 영상이 공개됐다.

연예계 대표 아이돌 부부인 H.O.T. 출신 문희준과 크레용팝 출신 소율은 두 자녀와 함께 행복한 일상을 보내고 있었다.

이날 둘째 아들 희우는 방에서 나오자마자 곧바로 피아노 앞으로 향했다. 아직 네 살인 희우는 능숙하게 건반을 누르며 자연스럽게 연주를 이어갔고, 이를 지켜보던 조우종은 "왜 이렇게 잘해? 네 살이?"라며 놀라움을 감추지 못했다.

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희우의 남다른 피아노 실력에 문희준은 "희우는 아빠를 닮았다"고 흐뭇해했다. 이에 소율은 "엄마 닮았지?"라고 받아치며 은근한 경쟁 구도를 형성했다.

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앞서 지난달 문희준 소율 부부는 유튜브에 아들의 피아노 연주 영상을 올렸고, 이후 일각에서 제기한 AI 영상 조작 의혹에 해명해야 했다.

문희준은 "난 개인적으로 AI를 좋아하지 않는다. 얼마 전 희우가 피아노를 치는 쇼츠를 올렸는데 'AI 아니냐'라며 의심하는 댓글이 되게 많았다"라며 억울함을 호소한 바 있다.

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이에 문희준은 "음악적 재능이 있는 건 확실히 나를 닮았다"고 자신감을 드러냈고, 소율 역시 "그건 같이 닮은 거다. 나도 음악 하는 사람인데"라고 맞서며 물러서지 않았다. 이어 문희준은 "피아노 코드 Cm 쳐봐라"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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첫째 딸 희율 역시 남다른 끼를 자랑했다. 아이돌을 꿈꾸고 있다는 희율은 수준급 춤 실력을 선보이며 시선을 사로잡았다.

이에 문희준이 "희율이 춤은 누굴 닮은 거냐"고 묻자, 소율은 "둘 다 닮았지만 예쁘게 뽐내는 건 나를 닮았다. 제스처나 끼 부리는 것들 말이다"라고 주장해 웃음을 안겼다.

한편 문희준과 소율은 2017년 결혼했으며, 현재 1남 1녀를 두고 행복한 가정을 꾸리고 있다.

shyun@sportschosun.com