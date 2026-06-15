[SC현장]'내일도 출근!' 서인국·박지현, 안방 출근 도장 찍고 음방까지 특근?…"목표는 엠카"(종합)

서인국(왼쪽), 박지현. 사진제공=tvN '내일도 출근!'

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[스포츠조선 정빛 기자] '취사병'에 미각보이즈가 있다면, '내일도 출근!'에는 서인국과 박지현이 있다. '내일도 출근!'이 안방극장 출근 도장을 찍고, 음악방송 무대로 '특근'까지 예고했다.

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15일 tvN 새 드라마 '내일도 출근!' 온라인 제작발표회가 열렸다. 이날 현장은 MC 박경림이 진행하고, 조은솔 감독, 배우 서인국, 박지현, 강미나, 최경훈이 참석했다.

'내일도 출근!'은 '취사병 전설이 되다' 후속작으로, 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤(박지현)이 까칠한 직장 상사 강시우(서인국)와 함께 서로의 대체 불가능한 최선이 되어 일도 사랑도 다시 '설렘 ON' 오피스 로맨스.

조은솔 PD는 "올 여름 가장 뜨거운 로맨스 드라마라 소개하고 싶다. 현실 연애 로맨스를 다룬다"라고 귀띔했다. 그러면서 "드라마 대본을 처음 받았을 때, 제가 집이 멀어서 KTX를 타고 출퇴근했었다. 지친 퇴근길에 대본을 보는데 너무 설레더라. 직장 퇴근 후, 혹은 육아 퇴근 후 편하게 볼 수 있는 드라마라 생각했다"라고 말했다

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누적 조회수 2억 회를 기록한 맥퀸스튜디오 동명 인기 웹툰을 원작으로 한 작품인 점도 관심사다. 조 PD는 "원작이 너무 좋았기도 해서, 그 좋은 캐릭터를 가지고 서사를 강화하는데 심혈을 기울였다. 탄탄한 서사가 저희 강점인 것 같다"라고 원작과의 차별점을 짚었다.

서인국. 사진제공=tvN '내일도 출근!'

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서인국은 새움전자 DA사업부 책임이자, 원칙과 효율을 최우선으로 여기는 직장 상사 강시우 역을 맡아 또 한 번 로맨스 장인의 면모를 자랑할 예정이다. "캐릭터에 도전하고 싶은 욕구가 생겼다"는 서인국은 "평범함에서 나오는 대화나 리액션도 어렵다고 생각한다. 그런 부분에서 절제돼 있는 캐릭터다. 잘 때도 통제할 것 같을 정도다"라고 극을 선택한 이유를 설명했다.

강시우와 비슷한 점으로는 "저는 강시우처럼 못 산다. 굉장히 루틴적으로 지낸다. 저는 전혀 반대로 노 루틴, 노 밤샘, 그리고 바라는 거지만 노 다이어트다"며 웃었다.

박지현. 사진제공=tvN '내일도 출근!'

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박지현은 반복되는 회사 생활과 끝없는 업무 속 권태기를 겪는 새움전자 DA사업부 선임 차지윤 역으로 분해 현실 공감을 자아낸다. "많은 공감을 지닐 수 있는 '성장' 캐릭터"라고 소개한 박지현은 "실패에도 굴하지 않고 꿈을 끊임없이 쫓아간다. 보는 이로 하여금 응원할 수밖에 없다. 지윤이를 보면서 큰 위로를 얻으시길 바란다"라고 했다.

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공교롭게도 비슷한 시기에 영화 '와일드 씽' 도미 역할로 대중과 만나는 중이기도 하다. 박지현은 "'와일드 씽' 도미는 현실과 동떨어져 있다. 차지윤은 현실과 맞붙은 캐릭터라 생각한다. 굉장히 진한 공감을 얻을 수 있다. 도미와 상반대된 캐릭터라, 다른 매력을 기대해 주셔도 좋다"며 고개를 끄덕였다.

강미나. 사진제공=tvN '내일도 출근'

최경훈. 사진제공=tvN '내일도 출근!'

강미나는 새움전자 DA사업부 상품기획1팀 사원 윤노아 역을 맡아 연애와 일을 오가며 성장해가는 청춘의 모습을 그린다. "똑부러지는 캐릭터"라는 강미나는 "불어나 서핑 등을 배우는 역할이라, 저도 많이 준비했다"며 각오를 전했다.

최경훈은 차지윤의 대학 친구이자 첫사랑, 가수를 꿈꾸는 밴드 보컬 조가을 역으로 출연해 자유롭고 개성 넘치는 매력을 드러낸다. "고민이나 생각을 깊게 하지 않는 캐릭터"라는 최경훈은 "지윤이를 통해 가을이가 성장한다"라고 예고했다.

서인국(왼쪽), 박지현. 사진제공=tvN '내일도 출근!'

로맨스극인 만큼, 로맨스 호흡에 대해서도 궁금증이 생긴다. 박지현은 서인국과의 케미로는 "저에겐 워낙 대선배님이셨다. 선배님 데뷔 초부터 봐서, 긴장도 되고 한편으로는 마스크가 차가워서 무섭기도 했다. 그런데 저와 개그 코드가 너무 잘 맞더라. 그래서 금방 친해졌다. 촬영할 때도 죽이 잘 맞았다"라고 자랑했다.

그러자 서인국은 "'이렇게 별 말 아닌 거에도 웃어준다고?'라는 생각을 했다"라며 "그리고 저희는 먹을 것을 서로 챙겨줬다"라고 거들었다.

이어 "지현씨가 노래를 잘하신다. 영화 '와일드씽' 촬영 당시였는데 노래 녹음하고 왔다고 자랑하더라. 엄청 자부심이 있었다. 저는 현장에서 노래로도 목 풀고 그런다. 그런데 갑자기 지현씨가 뮤지컬처럼 화음으로 들어오더라"고 덧붙였다.

강미나 또한 "그때 당시에 언니가 '나 아이돌 했다니까, 음악방송도 나갈 거야'라고 했던 말이 기억난다. '와일드씽' 개봉하고 갔는데, 춤과 음정이 정확하더라"며 아이돌 선배로 얘기해달라는 질문에 "저보다 더 잘 하시는 것 같다"라며 박지현을 칭찬했다.

사진제공=tvN '내일도 출근'

가수로 데뷔한 서인국, 영화로 아이돌 역할을 연기했던 박지현, 아이돌 출신 강미나, 이번 극에서 밴드 보컬 역인 최경훈. 네 사람 모두 노래와 인연이 깊은 만큼, 시청률 공약 이야기도 음악방송 무대와 관련해서 나왔다.

특히 전작 '취사병 전설이 되다'의 프로젝트 그룹 미각보이즈가 최근 음악방송 무대에 오른 데 이어 오는 7월 열리는 '제5회 청룡시리즈어워즈' 축하 무대까지 확정하며 화제를 모은 상황이다.

이에 서인국이 먼저 "목표가 성공한다면, 지현 씨의 못다한 꿈을 이루고 싶다. 같이 음악방송에 서겠다"라고 하자, 박지현이 "그러면 2% 어떻느냐"라며 음악방송에 서고 싶은 간절한 마음을 표했다.

MC 박경림이 서인국에게 '애기야' 무대를 요청하자 서인국은 웃음을 터뜨렸고, 박지현은 "댄스까지 하겠다"고 호응했다. 이를 지켜보던 조 PD는 "개인적으로는 그 무대를 꼭 보고 싶어 낮은 수치를 말하고 싶지만, 전작 '취사병 전설이 되다'가 워낙 좋은 성적을 거뒀다"며 "이를 뛰어넘기 위해 시청률 10%를 목표로 잡았다"고 밝혔다.

서인국, 박지현, 조은솔 PD, 강미나, 최경훈(왼쪽부터). 사진제공=tvN '내일도 출근'

끝으로 조 PD는 "원작도 현실적이었다. 일상이 저희 드라마의 경쟁력이라 본다. 일상이 주는 강력함이 있다. 하루에도 많은 일이 일어난다. 거기서 주는 공감대가 있고, 판타지 한 스푼이 있을 것 같다. 드라마를 보면서 울고 웃는 카타르시스를 느낄 수 있을 것"이라고 자신했다.

tvN 새 드라마 '내일도 출근!'은 22일(월) 오후 8시 50분 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com