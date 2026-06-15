NC문화재단, 주한 스위스 대사관과 청소년 우주 워크숍 성료

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NC문화재단과 주한 스위스 대사관이 청소년들이 우주 탐사와 항공우주 기술을 직접 체험할 수 있는 특별 프로그램을 마련했다.

NC문화재단은 지난 13~14일 재단 사옥에서 진행한 청소년 우주 워크숍 '익스플로링 스페이스 온 어스: 크리에이티브 웍스(Exploring Space on Earth: Creative Works)'를 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

이번 행사는 주한 스위스 대사관이 '우주'를 주제로 개최한 '2026 한-스위스 혁신주간'의 청소년 프로그램으로, NC문화재단이 운영하는 청소년 창의활동 공간 '프로젝토리(Projectory)'의 오픈 워크숍 형태로 진행됐다.

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이번 워크숍에는 모의 우주 임무 연구·교육 네트워크인 아날로그 우주 미션 커뮤니티(CHASM)와 스위스 취리히 연방공과대학교 학생 단체 스위스 우주항공 이니셔티브(ARIS)가 참여했다. 프로그램에 참가한 10~18세 청소년 30명은 '아날로그 우주인(Analog Astronaut)'이 돼 다양한 미션을 수행하며 우주비행사의 사고방식과 문제 해결 과정을 체험했다.

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첫날에는 '미래의 우주비행사가 되기'를 주제로 우주에 대한 생각을 나누고, 장애 아날로그 우주인 토마스 두카이와의 화상 만남, 우주비행사 마인드셋 교육 등이 진행됐다. 참가자들은 우주복 착용 체험을 비롯해 샘플 채취 챌린지, 어둠 속 구조 미션 등 다양한 활동에 참여하며 실제 우주 탐사 환경을 간접적으로 경험했다.

둘째날에는 로켓의 원리와 제작 과정을 배우는 체험형 프로그램이 진행됐다. 참가자들은 좋은 로켓이 갖춰야 할 조건과 비행 원리를 학습한 뒤 직접 에어로켓을 설계하고 제작해 발사 실험까지 수행했다. 설계부터 제작, 실험까지 전 과정을 경험하며 과학적 사고와 창의적 문제 해결 능력을 키우는 시간을 가졌다.

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박명진 NC문화재단 이사장은 "이번 워크숍은 재단이 운영하는 '프로젝토리'의 창의 활동 영역을 우주라는 주제로 확장한 시도"라며 "해외 전문가들과의 교류가 청소년들의 시야를 넓히고 도전 정신을 키우는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com