'최현석 딸' 최연수 젖몸살에..♥김태현 직접 가슴 마사지 "풀어주면 덜 아파"

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[스포츠조선 김소희 기자] 셰프 최현석의 딸이자 밴드 딕펑스 김태현의 아내인 모델 출신 방송인 최연수가 출산 후 젖몸살을 겪고 있는 근황을 전했다.

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15일 유튜브 채널 '연두잇'에는 '[VLOG] 젖몸살... 충격적이네요'라는 제목의 브이로그 영상이 공개됐다.

공개된 영상에는 최근 첫아들을 출산한 최연수가 산후조리원에서 몸을 회복하며 육아를 준비하는 일상이 담겼다. 초보 엄마가 된 그는 아들을 향한 애틋한 사랑과 출산 후 찾아온 현실적인 고충을 솔직하게 털어놨다.

이날 최연수는 모유수유를 마친 뒤 병실로 돌아와 휴대전화에 저장된 아들의 영상을 바라보며 "오물오물한 입이 너무 귀엽다"며 엄마 미소를 지었다.

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이어 "원래는 모유수유를 수시로 내려와서 할 수 있게 해주는데, 아기가 너무 많아서 하루에 한 번으로 줄였다"며 아쉬움을 드러냈다.

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또 그는 "모유수유 끝났는데 내가 너무 모랑이(아들)를 쳐다보고 있으니까 선생님이 '아기랑 시간 잠깐 가지세요'라고 하셨다"며 "그래서 '네' 했다"고 말해 웃음을 자아냈다. 아들을 향한 남다른 애정이 고스란히 전해지는 순간이었다.

하지만 행복한 순간만 있었던 것은 아니었다. 최연수는 출산 후 찾아온 젖몸살로 인해 적지 않은 고통을 겪고 있다고 털어놨다.

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그는 "엄마한테 너무 아픈데 어떻게 버텼냐고 물어봤더니, 그냥 아기 보는 게 좋아서 멋모르고 했다더라"며 "엄마는 출산보다 젖몸살이 더 아팠다고 했다"고 전했다.

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이에 김태현도 "심지어 할머니도 바로 이야기하시더라. '그거 진짜 아프다'고. 오래전 일인데도 기억이 나시는 것 같다"고 공감했다.

아내의 고통을 지켜보던 김태현은 직접 마사지를 해주며 곁을 지켰다. 최연수는 "진짜 아프다"고 연신 호소하면서도 "우리 엄마도 당시 아빠가 일을 하느라 가슴 마사지를 못 해줘서 병원을 다녔다고 하더라"고 말했다.

이어 모유 수유 과정에 대해서도 솔직하게 이야기했다. 그는 "손으로 짜도 쭉쭉 나온다"며 "옛날에는 모유가 잘 안 나오면 아기가 먹기 전에 먼저 빨아줬다고 하더라"고 설명했다.

또 "짜고 나면 점점 말랑해지긴 한다. 근육통도 풀어주면 덜 아픈 것처럼 조금은 나아지는 느낌"이라고 덧붙였다.

그러나 통증은 쉽게 가라앉지 않았다. 최연수는 "진짜 아프다. 모랑아, 길게는 못 먹이겠다"고 솔직하게 털어놔 안타까움을 자아냈다.

한편 최연수는 지난해 9월 12세 연상 밴드 딕펑스 보컬 김태현과 결혼했다. 결혼 3개월 만인 지난해 12월 임신 소식을 알렸으며, 지난달 7일 득남했다