[SC리뷰] 신민아, '디바' 이어 '눈동자'까지..동공 연기 완벽했던 GOAT 한 '스릴러 퀸'

사진=쏠레어파트너스, 바이포엠스튜디오

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[스포츠조선 조지영 기자] 인생 3막을 연 GOAT(역대 최고)한 신민아가 돌아왔다.

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신민아 주연 서스펜스 스릴러 영화 '눈동자'(염지호 감독, 드림캡쳐 제작)가 지난 15일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 언론·배급 시사회를 통해 첫 공개됐다.

'눈동자'는 유전병으로 시력을 점차 잃어가고 있는 주인공이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 이야기를 그린 작품이다. 2011년 개봉한 스페인 영화 '줄리아의 눈'(기옘 모랄레스 감독)을 리메이크한 '눈동자'는 신민아의 집요하고 밀도 높은 연기력으로 꽉 채운 웰메이드 스릴러로 관객을 찾게 됐다.

신민아는 '눈동자'에서 유전성 시신경병증으로 시력을 잃어가던 중 쌍둥이 동생의 죽음을 파헤치는 사진작가 서진과 시각장애를 딛고 도예가로 성공하지만 의문의 죽음을 맞이한 서진의 쌍둥이 동생 서인으로 1인 2역이라는 극한 도전에 나섰다. 본격적인 1인 2역을 연기하게 된 신민아는 결핍을 안고 점차 빛을 잃어가는 언니 서진의 불안한 심리와, 언니보다 먼저 시력을 잃었음에도 한계에 좌절하지 않고 도예가로 성공하며 단단한 내면을 보인 동생 서인의 대조적인 분위기를 완벽하게 분리한 캐릭터로 보는 재미를 더했다. 이질감 없는 완벽한 싱크로율로 언니 서진과 동생 서인의 서사를 관객에게 완벽히 납득시킨다.

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뿐만 아니라 신민아는 점차 흐려지는 서진의 시각을 표현한 동공 연기로 감탄을 자아낸다. 앞서 신민아는 흐려지는 서진의 눈 초점을 표현하기 위해 "눈동자 위치를 바꾸는 시도까지 했다"고 밝힌바, 단순히 시선을 흐리는 것에 그치지 않고 보이지 않는 대상을 향한 미세한 안구의 위치 변화와 떨림을 연기하며 서진의 불안을 스크린에 그대로 투과했다.

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여기에 몸을 사라지 않은 신민아의 처절한 액션도 돋보인다. 어둠 속에서 손에 잡히는 집기들을 무기 삼아 보이지 않는 정체와 부딪히고 뒹구는 신민아의 액션은 생존을 위한 절박함으로 주인공 서진의 심리를 고스란히 담아냈다. 좁은 작업실 바닥을 기고 벽에 부딪히며 온몸을 내던진 신민아의 액션은 타격감을 넘어 극의 긴장감을 최고조로 끌어올리며 서스펜스 스릴러 장르의 도파민을 최고조로 끌어올린다.

2020년 개봉한 '디바'(조슬예 감독)에 이어 6년 만에 스릴러 장르로 스크린에 컴백한 '스릴러 퀸' 신민아. 그가 지난 4월 개봉해 324만명을 동원하며 흥행에 성공한 김혜윤 주연 공포 영화 '살목지'(이상민 감독)의 기운을 이어갈 수 있을지 귀추가 주목된다.

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한편, '눈동자'는 신민아, 김남희, 이승룡, 김영아 등이 출연했고 '옆집사람'의 염지호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 24일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com