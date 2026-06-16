"너 재벌이네!" 미자, 동생 'SK하이닉스 4배 떡상'에 비명...대박 터졌다 (미자네주막)

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 미자의 동생 장영이 주식 투자로 수배에 달하는 수익을 거둔 근황을 공개해 놀라움을 안겼다.

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15일 공개된 유튜브 채널 '미자네 주막'에서는 미자와 남편 김태현, 그리고 동생 장영이 함께 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 김태현은 장영에게 "영이 너도 주식 같은 거 하냐. 요즘 난리인데"라고 물었고, 장영은 "주식한 지 좀 됐다. 한 4~5년 정도 된 것 같다"고 답했다.

이에 미자는 과거를 떠올리며 "너 6년 전에 나랑 똑같은 거 물리지 않았냐. 엄청 울지 않았냐. 몇 천만 원 손해 봤잖아"라고 장난스럽게 말했다.

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장영은 당시를 떠올리며 "2천만 원을 넣었는데 천만 원을 잃었다"고 털어놨다. 그러자 미자는 "천만 원 벌 수 있는 가장 좋은 방법이 2천만 원 투자하는 거라더라"며 특유의 입담으로 동생을 놀려 웃음을 자아냈다.

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하지만 반전은 그 다음이었다. 장영은 현재 보유 중인 종목으로 SK하이닉스를 언급했다.

이에 미자는 "배신자다"라며 농담을 던졌고, 곧바로 "근데 중요한 건 얼마에 들어갔는지"라며 매수가를 궁금해했다.

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장영이 "49만 원에 들어갔다"고 밝히자 미자와 김태현은 동시에 놀란 표정을 감추지 못했다.

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동생의 형편을 걱정해 용돈을 챙겨주려 했던 김태현은 "20만 원 못 주겠다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

미자 역시 "너 재벌이네! 오빠!"라며 갑자기 동생을 '오빠'라고 부르며 놀라움을 드러냈다.

특히 장영이 매수한 주식은 현재 약 230만 원 수준까지 상승한 것으로 알려졌다. 49만 원에 매수한 주식이 4배가 넘는 가격으로 뛰어오른 셈이다.

이에 김태현은 "위화감 조성할 수 있으니까 다섯 손가락 안에 들어가는 정도냐"고 조심스럽게 수익 규모를 물었고, 장영은 "그렇다"고 답해 상당한 투자 수익을 거뒀음을 짐작하게 했다.

과거 천만 원 손실을 경험했던 장영이 오랜 투자 끝에 '주식 대박'을 터뜨린 사실이 공개되며 시청자들의 관심도 쏠리고 있다.

한편 미자는 배우 장광과 전성애 부부의 딸이다. 그는 지난 2022년 개그맨 김태현과 결혼했으며, 현재 유튜브 채널 '미자네 주막'을 운영하는 동시에 쇼호스트로도 활발하게 활동하고 있다.

shyun@sportschosun.com