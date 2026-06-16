박신혜, 둘째 임신 중 무릎 꿇은 채 손 안 짚고 '벌떡'…신체 나이 테스트 거뜬

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[스포츠조선 정안지 기자]둘째를 임신 중인 배우 박신혜가 신체 나이 테스트를 하며 남다른 코어를 자랑했다.

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15일 'SALT Entertainment' 유튜브 채널에는 "[박신혜] 쉬는 날 뭐혜? 피톤치드 마시고 야구 봤신혜! VLOG"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속에는 이른 아침부터 아차산 등산에 나선 박신혜의 모습이 담겼다. 박신혜는 "1년 사이에 급격히 체력이 떨어졌다. 운동을 그만큼 안 했다는 이야기"라면서 "'언더커버 미쓰홍' 촬영이 끝나고 '체력을 좀 회복하겠다', '건강을 좀 챙기겠다'고 했는데 3개월이 지난 지금에서야 건강을 챙기기 시작했다"라며 웃었다. 이어 그는 "체력이 정말 바닥을 치다 못해 마이너스를 쳤다"라면서 "하한가다. 아직 더 칠 수 있는 바닥이 남아 있는 거다"라고 털어놨다.

본격적인 등산을 시작, 박신혜는 중간중간 휴식을 취하며 정상을 향해 올랐다. 그는 "처음보다 덜 힘들다"라면서 "함부로 등산을 말하면 안 된다. 아무 생각 없이 '등산 가자'라고 말하고 후회하는 사람 바로 나다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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이어 "절대 혼자서는 등산 못할 것 같다"라던 박신혜는 마침내 정상에 도착하자 박수를 치며 성취감을 만끽했다.

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잠시 후 박신혜는 갑자기 신체 나이 테스트를 진행했다. 무릎을 꿇은 자세에서 손을 짚지 않고 일어나는 동작에 도전한 박신혜는 바로 성공하며 놀라운 코어 근력을 자랑했다.

등산 날짜를 정확히 알 수 없지만, 박신혜는 지난 4월 자신의 SNS를 통해 "미먼 가득 아차산. 저는 잘 살아있어요 여러분"이라는 글과 함께 등산 중인 사진을 게재한 바 있다. 당시 사진 속 의상이 이번 브이로그에서 착용한 의상과 동일해 같은 날인 것으로 보인다.

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이에 올 가을 둘째 출산을 앞둔 만큼 당시 둘째를 임신 중인 상황인 것으로 보이는 가운데 산행을 즐기고, 신체 나이 테스트까지 무리 없이 소화하는 모습은 많은 이들의 놀라움을 자아냈다.

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한편, 박신혜는 지난 2022년 배우 최태준과 결혼했으며 같은 해 5월 아들을 출산했다. 이후 4년 만인 지난 4월 둘째 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다. 당시 박신혜의 소속사 측은 "박신혜가 올가을 출산할 예정이다. 따뜻한 응원 부탁드린다"고 전했다.

anjee85@sportschosun.com