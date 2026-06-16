김영희, 젖동냥까지 고민 "조리원 시절 모유 안 나와 자괴감" ('말자쇼')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김영희가 자신의 모유 수유 경험을 전하며 고민하는 엄마들을 위한 위로를 건넸다.

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15일 방송한 KBS2 '말자쇼'는 '어른들의 세계' 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에서는 "아기를 낳으면 엄마도 저절로 될 줄 알았습니다. 그런데 몸도 마음도 제 뜻대로 안 됩니다. 나만 부족한 엄마 같아 속상해요"라는 고민이 등장했다.

'말자 할매' 김영희는 자신의 모유 수유 경험을 털어놨다. 김영희는 "나도 속상했던 때가 있다. 바로 조리원 시절"이라며 "내가 모유가 잘 안 나오는 편이었다. 그래서 조리원 원장님이 유축기 사용을 권했다"라고 운을 뗐다.

김영희는 "유축기를 써도 젖병 하나를 채우지 못했다"라며 "다른 산모들이 유축한 모유량과 비교하니 자괴감이 들었다. 그들에게 남는 거 달라고 할까 고민했다"라고 농담해 폭소를 자아냈다.

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김영희는 "내 아이는 비록 모유를 적게 먹고 자랐어도 지금 누구보다 건강하게 자라고 있다"라며 "우리는 우리 능력 안에서 최선을 다해 아이를 키우고 있는 것"이라고 강조했다. 이어 "부족한 엄마 아빠는 한 명도 없다. 자책 안 해도 된다. 엄마, 아빠는 정말 대단하다"라고 응원했다.

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이날 방송에서는 '나의 은밀한 취향을 배우자에게 말한다? 숨긴다?'라는 밸런스 게임도 진행됐다. 게스트 레이디 제인은 "내외할 것은 내외하되 서로에게 중요한 비밀은 부부끼리 가장 많이 소통해야 한다"라고 밝혔다.

산부인과 전문의 김지연 역시 이에 동의하며 "부부 사이에도 신비감은 필요하다"라며 나체를 평상시에는 많이 보여주지 말라고 조언했다. 이어 "오래 살면 가족으로 보인다. 서로가 그냥 편안함밖에 남아 성적 매력이 많이 떨어진다. 여자나 남자로서 남는 게 중요하다"라고 덧붙였다. 그러자 김영희는 "집에서 좀 입고 다녀야겠다"라며 고개를 숙여 폭소를 자아냈다.

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한편, KBS2 '말자쇼'는 매주 월요일 밤 9시 30분 방송한다.