벌크업한 광희, 비즈니스석에서 굴욕…배 노출하며 꿀잠 "세상 창피해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 광희가 기내에서 겪은 민망했던 일화를 털어놨다.

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유튜브 채널 '할명수'에서는 15일 '광희 기내에서 민폐남 된 썰'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

새벽 비행기 탑승 전 가이드북을 열심히 읽고 있는 광희에 박명수는 "광희는 역시 젊음이 좋다. 안 지친다"고 감탄했다.

이에 광희는 "이러고 비행기에서 기절한다. 입 벌리고 잔다"며 "나 한번 비행기에서 자고 일어났는데 (비행기 탔을 때) 멋지게 인사를 다 했다. 마일리지가 잘 쌓여서 비즈니스 다고 갔다. 아침에 깨는 분위기여서 나도 모르게 깼는데 윗도리가 젖꼭지 아래까지 올라가 있더라"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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광희는 "다 바르게 앉아 식사하고 계시고 승무원들 막 지나가는데 젖꼭지 아래까지 옷이 올라가서 배 내놓고 자고 있더라. 세상 창피했다"며 "그때부터는 잘 때 (상의를) 꼭 바지에 넣고 잔다"고 밝혀 웃음을 더했다.

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한편, 광희는 최근 깡마른 몸에서 벌크업한 모습을 공개해 화제가 됐다. 광희는 슬림하지만 탄탄한 근육질 몸매를 공개, "건강해 보인다", "훨씬 보기 좋다" 등의 반응을 불렀다.

wjlee@sportschosun.com