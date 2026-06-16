'리니지M' 개발진이 만든 신작 'SOL: 인챈트', 18일 정식 출시 앞두고 사전 다운로드 개시

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넷마블은 신작 MMORPG 'SOL: 인챈트(SOL: enchant)'의 정식 출시를 앞두고 사전 다운로드를 시작했다.

넷마블은 16일 낮 12시부터 'SOL: 인챈트'의 사전 다운로드를 진행한다고 밝혔다. 오는 18일 낮 12시 정식 서비스를 시작하는 만큼 이용자들은 출시 전 미리 게임을 설치하고 서비스 오픈에 대비할 수 있게 됐다. 사전 다운로드는 구글플레이와 애플 앱스토어, 공식 브랜드 사이트를 통해 가능하다. 모바일 버전과 PC 버전을 각각 설치할 수 있다.

이와 함께 넷마블은 '넷마블 커넥트(Netmarble Connect)' 앱을 통해 PC에서 실행 중인 게임을 원격으로 플레이할 수 있는 기능도 제공한다. 이용자들은 공식 커뮤니티 소식과 각종 게임 정보도 앱을 통해 손쉽게 확인할 수 있다.

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넷마블은 정식 출시를 앞두고 공식 홈페이지와 유튜브 채널을 통해 인게임 영상과 주요 콘텐츠 정보를 순차적으로 공개하며 이용자 기대감을 끌어올리고 있다. 'SOL: 인챈트'는 신(神)을 소재로 한 세계관을 내세운 MMORPG다. '리니지M' 개발진이 주축이 돼 설립한 신생 개발사 알트나인(Alt9)이 개발을 맡았으며, 넷마블이 퍼블리싱을 담당한다.

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업계에서는 MMORPG 시장 경쟁이 치열해진 가운데 '리니지M' 핵심 개발진이 참여한 신작이라는 점에서 'SOL: 인챈트'가 어떤 차별화된 콘텐츠와 서비스 전략을 선보일지 주목하고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com