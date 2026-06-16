이정헌 넥슨 일본법인 대표 "AI와 경쟁 말고 활용하라"...게임 지식 공유 행사 NDC 26, 16일 개막

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"AI와 경쟁하지 말고 활용하라."

국내 최대 게임산업 지식 공유 행사인 '넥슨 개발자 콘퍼런스(NDC) 26'이 16일 개막한 가운데, 올해 행사의 화두는 단연 인공지능(AI)이었다.

넥슨이 주최하는 NDC 26은 이날 개막, 오는 18일까지 3일간 경기도 판교 넥슨 사옥과 경기창조경제혁신센터에서 열린다. 이번 행사에서는 게임 개발과 관련된 9개 분야, 51개 세션이 마련됐으며 AI를 비롯해 기획, 운영, 데이터 분석 등 게임산업 전반의 실무 경험과 노하우가 공유된다.

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특히 올해 NDC는 AI 기술이 게임 개발 현장에 가져올 변화와 개발자의 역할에 초점을 맞췄다. 넥슨 일본법인 이정헌 대표는 개막 환영사를 통해 "AI는 정보와 콘텐츠를 생성하고 분석하는 비용을 제로에 가깝게 낮추는 창작과 연산의 혁명"이라며 "AI와 경쟁하려 하기보다 훌륭한 도구이자 수단으로 정의하고 적극적으로 활용하는 태도가 필요하다"고 말했다.

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이어 "AI가 잘하는 것은 답이 정해진 일이지만 공감과 교감은 사람만이 할 수 있는 영역"이라며 "모두가 같은 도구를 쓰는 시대에 차이를 만드는 것은 무엇을 만들 것인가에 대한 안목과 판단"이라고 강조했다.

강대현 넥슨코리아 공동대표 역시 기조강연에서 AI 시대 게임산업의 새로운 경쟁력으로 '맥락(Context)'을 제시했다. '구현이 쉬워지는 시대, 우리는 무엇으로 경쟁하는가'를 주제로 발표에 나선 강 대표는 "AI가 구현의 장벽을 빠르게 낮추면서 경쟁의 무게중심이 구현 능력에서 맥락의 깊이로 이동하고 있다"고 진단했다. 강 대표가 말한 맥락은 개발자가 오랜 시간 축적한 경험과 노하우, 이용자들의 추억, 커뮤니티 문화 등 게임을 둘러싼 모든 자산을 의미한다.

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강 대표는 이를 '맥락 자본(Contextual Capital)'이라고 정의하며 "유저와 함께 보낸 삶의 총합은 어떤 경쟁사도, 어떤 AI도 복제할 수 없다"며 "누구나 사용할 수 있는 인공지능(Artificial Intelligence) 위에 축적된 지능(Accumulated Intelligence)을 쌓아야 한다"고 말했다.

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AI는 올해 NDC 전체를 관통하는 핵심 키워드다. 실제 개발 현장에서 AI를 활용한 사례와 시행착오를 공유하는 세션들이 다수 마련됐으며, AI 전환부터 개발 철학, 사운드 제작, 게임산업의 미래를 다루는 전문가 대담도 이어진다. 이는 AI가 게임 개발의 생산성을 높이는 도구로 빠르게 자리 잡고 있는 가운데, 개발자의 역할 역시 단순 구현에서 창의성과 기획력, 이용자에 대한 이해로 이동하고 있음을 보여주는 대목이다.

한편 NDC는 지난 2007년 넥슨 사내 발표회로 출발해 2011년 외부에 공개된 이후 국내 대표 게임 개발 콘퍼런스로 성장했다. 지난해 6년 만에 오프라인 행사로 돌아온 NDC 25는 3일간 7600여 명의 현장 참관객과 5만8500회 이상의 온라인 조회수를 기록하며 높은 관심을 모았다.

행사 기간 동안 판교 넥슨 사옥에서는 넥슨 IP를 활용한 게임 아트 전시회 '넥스테이지(NEXTAGE)'도 함께 열린다. 넥슨컴퍼니 소속 아티스트들의 작품 150여 점이 전시되며 게임 사운드 제작 과정을 체험할 수 있는 특별 기획전과 버스킹 공연도 진행된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com