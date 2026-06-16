[인터뷰③] 김재중 "내 인생에서 가장 절박할 때, 아기동자 찾아가 1천만원 작두타기도"('신사')

사진=라이브러리컴퍼니

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[스포츠조선 조지영 기자] 가수 겸 배우 김재중(40)이 "실제로 사주 보면서 내 미래를 점쳐봤다"고 말했다.

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김재중이 16일 오후 진행된 한·일 합작 오컬트 호러 영화 '신사: 악귀의 속삭임'(이하 '신사', 구마키리 가즈요시 감독, 미스터리픽처스 제작) 인터뷰에서 악귀의 정체를 파헤치는 박수무당 명진 역을 연기한 소회와 일본의 구마키리 가즈요시 감독과 호흡에 대해 언급했다.

김재중은 "사실 사주나, 점을 안 믿는다고 이야기를 하면서도 믿는 부분도 있는 것 같다. 팬들과 이야기를 할 때도 팬들이 사주를 봤다고 하면 '그런 것을 왜 믿냐'라고 말하면서도 실제로 나도 사주 보러 다니기도 했다. 의정부에 용하다는 아기동자 선생님이 계셨는데 정말 내 인생에서 절실할 때 찾아갔다. 그 때 진짜 절실했던 시절이 한 번 있었다. 아기동자를 찾아갔는데 진짜 작두를 타시더라. 작두를 타니 비용도 비싸졌다. 1천만원 넘게 주고 굿을 했던 것 같다. 확실히 간절하면 다른 힘을 빌리게 되는 것 같다. 예전에 우리 부모님이 절을 다녔을 때 부적을 써왔는데 그것조차 비쌌더라. 물론 아기동자 선생님이 작두를 탔지만 그럼에도 내 일은 안 풀렸다. 내 과거는 잘 맞췄는데 미래를 못 맞추시더라"고 너스레를 떨었다.

이어 "나는 멘탈이 정말 건강한 사람이다. 아기동자 선생님을 찾아간 뒤에는 멘탈이 너무 건강해졌다. 힘들 때 어떻게 조절해야 할지 조금 터득했다. 힘든 상황이면 더 이성적으로 잘 붙들고 있다. 그럼에도 그 때 점을 봤을 때는 도움이 1도 안 됐다. 힘들 때 신을 찾게 되는데 신을 찾기 전에 자신에게 해답을 찾아야 한다는 공부가 된 것 같다. 물론 그 이후에도 사주나 점을 수십 번 보긴 했다. 그냥 내 미래에 대해 긍정적인 이야기를 듣고 가고 싶어서 종종 보게 되는 것 같다. 아시다시피 어렸을 때 입양이 되어 생일이 2개고 이름도 2개다. 사주 보는 방식이 각각 어떨지 모르는데, 기분에 따라 2개의 사주를 보고 있다. 실제로 결과가 많이 다른데, 좋은 것은 듣고 나쁜 것은 조심하고자 한다"고 웃었다.

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'신사: 악귀의 속삭임'은 일본 고베 폐신사에 답사를 갔던 대학생 3명이 사라진 뒤 박수무당이 사건을 파헤치며 기이한 악귀와 맞서는 이야기를 그린 작품이다. 김재중, 공성하, 고윤준, 키노 하나가 출연했고 '무곡' '욕망: 신세계' '658km, 요코의 여행'의 구마키리 가즈요시 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 17일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com