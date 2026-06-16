앳하트, '로미오와 줄리엣' 주제곡 다시 만진 '세이잇' 티저 공개…아우로라 합류

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 앳하트의 시간여행이 시작된다.

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앳하트는 15일 '타임 트래블 프로젝트'의 시작을 알리는 싱글 1집 '세이 잇' 뮤직비디오 티저를 공개했다.

공개된 티저 영상에는 무대에 오르기 전 분주하게 옷매무새를 가다듬고 스트레칭을 하는 멤버들의 모습이 담겼다. 멤버들은 반짝이는 소재로 포인트를 준 글램 룩으로 키치한 매력을 극대화하는 한편, 레트로 하이틴 영화를 연상시키는 쿨한 애티튜드로 당찬 에너지를 뿜어냈다. 여기에 '러브 미, '러브 미'라는 익숙한 노랫말이 흘러나와 향수를 자극한다. 특히 영상 말미에는 멤버 아우로라의 합류가 예고돼 기대를 높였다.

'타임 트래블 프로젝트'는 1996년 발매 당시 전세계적 히트를 기록한 국내 혹은 미국 명곡을 앳하트만의 색으로 새롭게 재해석하는 글로벌 리메이크 프로젝트다.

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'세이 잇'은 더 카디건스의 대표곡이자 영화 '로미오와 줄리엣' 삽입곡으로 유명한 '러브 풀'을 앳하트만의 스타일로 새롭게 리크리에이션한 곡이다.

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'세이 잇'은 25일 오후 1시 공개된다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com