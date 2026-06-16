재연 배우계의 워런 버핏 이가돈 “주식 수익률 무려 1200%..회사 대표 사주까지 보고 투자”

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[스포츠조선 박아람 기자] 재연 배우계의 워런 버핏 이가돈이 개명을 통해 인생의 전환점을 맞게 된 사연과 투자 성공담을 공개한다.

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지난 13일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미' 말미에는 '피 같은 돈 내가 지킨다'를 주제로 한 다음 회차 예고편이 공개됐다.

예고 영상에서는 방송인 현영, 배우 전원주, 이가돈, 가수 빽가 등이 출연해 돈 관리와 투자 경험담을 털어놓는 모습이 담겼다.

평소 재테크 고수로 알려진 현영은 "투자의 흐름이 또 한 번 변화하고 있다"고 말했고, 전원주는 "돈은 쓰는 즐거움보다 모으는 즐거움을 알아야 한다"고 강조해 눈길을 모았다.

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특히 이가돈은 돈 때문에 개명을 했다고 밝혀 이목을 끌었다. 그는 "과거 성명학 전문가를 만났는데 '이가돈이라는 이름이 돈복이 있는 이름'이라는 말을 들었다. 이대로 가면 돈이 된다는 뜻을 담았다더라"고 밝혔다.

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이어 "주식 투자에 관심이 생긴 뒤에는 회사 대표의 사주까지 살펴봤다"며 "용의 기운을 타고난 사람이라는 이야기를 듣고 투자에 나섰는데, 수익률이 무려 1200%까지 올랐다"고 전해 스튜디오를 놀라게 했다.

한편 전원주는 남다른 절약 습관으로 또 한 번 화제를 모았다. 그는 "백화점은 거의 가지 않고 버스와 지하철을 이용한다"며 "돈이 아까워 집안 전등도 잘 켜지 않는다. 검침원이 전기 계량기가 고장 난 줄 알 정도였다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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tokkig@sportschosun.com