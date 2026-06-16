문희준, '요요의 아이콘'다운 역대급 자기합리화…"39번 요요? 38번 뺐다는 뜻"

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[스포츠조선 김준석 기자] '아이돌 1호 부부' 문희준이 '요요의 아이콘'다운 남다른 자기합리화로 안방극장에 큰 웃음을 안겼다.

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16일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 결혼 10년 차를 맞이한 '아이돌 1호 부부' 문희준, 소율의 결혼생활이 공개됐다.

이날 방송에서 서장훈은 문희준을 향해 "요요의 아이콘이다. 요요 때문에 촬영을 망설였다고 하더라"라고 짓궂은 질문을 던졌다.

이에 문희준은 당황하지 않고 특유의 입담을 발휘했다.

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문희준은 "사람들이 잘 모르는데, 39번째 요요가 왔다는 이야기는 곧 38번이나 살을 뺐다는 뜻이다"라고 강조해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

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이어 "그런데 사람들은 다들 뚱뚱했던 모습만 기억한다"며 억울함을 토로해 또 한 번 폭소를 자아냈다.

또한 문희준은 데뷔 30주년을 앞두고 다시 다이어트에 돌입했음을 알리며, "팬들을 위해 머리도 길렀다"고 밝혀 그가 보여줄 새로운 모습에 대한 팬들의 기대를 높였다.

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narusi@sportschosun.com