'86세' 전원주, 고관절 수술 후 뜻밖의 검사 결과…“60대보다 젊은 수준”

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 전원주가 무릎 상태가 매우 양호하다는 진단을 받고 기쁨을 드러냈다.

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16일 '전원주_전원주인공' 유튜브 채널에는 '전원주 고관절 수술 후, 이번에는 척추가 비상!'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

전원주는 지난 겨울 빙판길 낙상 사고로 고관절 수술을 받았던 바. 그는 고관절 수술 경과를 보기 위해 병원으로 향했다.

담당의는 검사 결과에 대해 "수술한 고관절 쪽은 수술이 매우 잘돼있다. 걱정하실 게 전혀 없다. 반대쪽 고관절과 밸런스 잘 맞고 인공관절이 잘 들어갔다. 사용할 때 문제가 없으시다"라고 말해 전원주를 안도하게 했다.

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뜻밖에 무릎 상태도 너무 양호했다. 담당의는 "무릎이 매우 젊은 상태다. 60대 전후도 안될 수준으로 상태가 좋다. 무릎이 진짜 좋으시다"라며 놀랐고 전원주는 다시금 기뻐했다.

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담당의는 "한국 사람이나 일본 사람은 오자 다리가 되게 많다. 근데 오자 다리도 전혀 없으시고 완전 일자다. 그것 때문인지 무릎도 관졀 변화가 거의 없다. 무릎에 아주 경미한 관절염만 있다"라고 덧붙였다.

다만 허리 요추 관절염이 진행된 상태로 척추 간 협착증 증상이 있다고 전했다. 담당의는 이는 퇴행성 변화로 약물 치료가 가능하다고 설명했다.

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joyjoy90@sportschosun.com